🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen
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Alweer een belangrijke koersdag vandaag. De hoop op een verrassing bij Fenix-Premier Tech werd niet ingelost, want Balsamo was weer te sterk in Italië. In de Tour de Wallonie was De Lie de beste.
Balsamo noemt Brand beste lead-out ter wereld
Laten we niet vergeten dat ook Elisa Balsamo gewonnen heeft. Toch wel knap, want het is al de vierde keer in de Giro d'Italia Women. De lof was echter voor een andere renster van Lidl-Trek. Balsamo was in haar flashinterview lyrisch over Lucinda Brand, die we ook wel kennen vanuit het veldrijden. "Als je de beste lead-out ter wereld hebt, is het makkelijk", aldus Balsamo.
Volgens Balsamo heeft Brand dus een groot aandeel in haar overwinningen. "Ik hoef niet te vechten voor mijn positie, ik moet haar gewoon vertrouwen. Ze is de beste."
De Lie reageert op overwinning
Winnen op zo'n knappe manier zoals Arnaud De Lie in Eupen: dat vraagt uiteraard om een reactie van de ritwinnaar. "Ik ben kalm gebleven", verwijst hij in het flashinterview naar de pech van de afgelopen dagen. "Het was heel zwaar om voor de zege te gaan. De ploeg heeft goed werk geleverd voor mij. Het was een beetje een risico om aan te zetten met die twee man voorop. De laatste vijftig meter waren heel zwaar. Heel tof om het hier te kunnen afmaken."
Het niet simpel voor de snelle man van Lotto-Intermarché om Sheehan nog te remonteren in de absolute slotmeters. "Ik ben geconcentreerd gebleven op mijn inspanning van één minuut. Ik ben nog niet meteen voluit gegaan bij mijn aanzet. Daarna heb ik wel het maximum gegeven tot op de meet. Dit geeft wel vertrouwen. Het is aangenaam om in deze omstandigheden met de ploeg rond te kunnen rijden."
Vierde ritzege Balsamo in Giro d'Italia Women
De zesde etappe van de Giro d'Italia Women werd gekleurd door een poging van Uno-X om waaiers op te zetten. Vollering en Longo Borghini hadden zich laten verrassen en verzeilden in een tweede groep. Ze mochten van geluk spreken dat ze geen definitieve achterstand opliepen: het kwam niet zoveel later weer tot een hergroepering.
🚴🇮🇹 | Daar is nummer 4 voor Elisa Balsamo. Lucinda Brand levert de Italiaanse perfect af en dan is het een koud kunstje om het af te maken. 💨 #GirodItaliaWomen.— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 4, 2026
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Op een moment dat het tempo in het peloton wat stilviel zag Giorgia Serena haar kans om aan te vallen en een minuut voorsprong bij elkaar te rijden. Het peloton verhoogde dan maar weer het tempo en zo verdween de bonus van Serena als sneeuw voor de zon. Toch sprinten dus in aankomstplaats Brescello. Net voor het ingaan van de slotkilometer kwamen enkele rensters ten val aan verkeersmeubilair. Brand loodste kopvrouw Balsamo knap door de laatste bochten en er stond in de sprint alweer geen maat op Balsamo. De vierde ritzege al voor de Italiaanse van Lidl-Trek.
De Lie wint vierde rit in de Tour de Wallonie
Ronhaar en Florez kregen later weer de steun van hun medevluchters, maar deze ontsnapping werd tenietgedaan. In de finale van de vierde etappe van de Tour de Wallonie kwam dan nog een uitval van de Belg Yorbe Lauryssen (Tarteletto-Isorex), die in de tweede rit al knap tweede eindigde. Dat was ook nog niet de goede zet. Op een oplopend stuk werden in het peloton een aantal renners overboord gegooid.
OH MY DAYSSSSS! It's Arnaud De Lie who comes from the DISTANCE to win stage 4 of the Tour de Wallonie!— Eemeli (@LosBrolin) June 4, 2026
Amazing!! C'mon Bull! 🔥🔥 🐂 #TourdeWallonie pic.twitter.com/0SjNMXlQIx
In de afdaling reed Sheehan van NSN weg. Pithie, de winnaar van de derde rit, trachtte er alleen naartoe te springen. Sheehan bleef de pedalen goed rondtrappen en leek voldoende marge te hebben. Het was echter ook nog een lastige aankomst en De Lie schudde nog een goed getimede versnelling uit zijn benen. De kopman van Lotto Intermarché ging op en over Pithie en remonteerde ook nog net op tijd Sheehan. Wat een knappe zege van De Lie! Een mooie revanche op zijn opgave in de Giro.
Pim Ronhaar in de aanval in de Tour de Wallonie
In de Tour de Wallonie zijn ze vandaag toe aan de vierde etappe van Dison naar Eupen. In een vrij omvangrijke kopgroep werd er even verkeerd gereden: aan een rondpunt moest meteen de afslag rechts genomen worden. Enkele van de aanvallers gingen eerst rechtdoor en moesten daarna op hun stappen terugkeren. Een van hen kwam hierbij zelfs ten val.
Pim Ronhaar en Samuel Florez hadden zich niet laten verrassen. De Nederlander en de Colombiaan reden even na deze chaos weg en vormden zo een kopduo in de wedstrijd. Ronhaar rijdt uiteraard nog voor Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions, de ploeg van Sven Nys. We kennen Ronhaar uiteraard vooral uit het veldrijden. Florez is ook eerder in deze Tour de Wallonie al in de aanval getrokken.
Alweer een belangrijke koersdag vandaag, met de hoop op een verrassing bij Fenix-Premier Tech. Daar zouden ze met Charlotte Kool graag de hoofdvogel afschieten.
In de Giro d'Italia Women maken ze zich na een klimtijdrit en een bergrit weer op voor wat vlakker terrein. In de zesde rit wordt van Ala naar Brescello gereden in een etappe van 159 kilometer. Tenzij aanvalsters daar anders over beslissen, zou het weer eens een kans voor de sprintsters kunnen worden. Die wil Charlotte Kool met beide handen grijpen.
De Nederlandse spurtbom van Fenix-Premier Tech moet het voorlopig stellen met een vierde en vijfde plek als hoogste noteringen. "Het is zwaar, maar dat is het geval voor iedereen", zegt Kool over het verloop van de Giro d'Italia Women tot dusver. Die lastige ritten overleeft ze met een doel. "We zijn blij dat het vandaag weer een sprintersetappe is."
Finale een rollercoaster volgens sprintster Fenix-Premier Tech
Kool verzekert dat zij en haar team deze dag hebben aangekruist. "We gaan er voluit voor. Dat is een makkelijke benadering. De finale is enigszins een rollercoaster. Als je te ver achteraan zit in de finale, kun je niet winnen. Ik verwacht wel een ontsnapping, maar ik kan veronderstellen dat sommigen wel een makkelijk dagje willen."
"All in, easy"— Giro d'Italia Women (@girowomen) June 4, 2026
Charlotte Kool - @FenixPrTe #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic.twitter.com/EtNpKWOlXj
Fenix-Premier Tech gaat dus met haar voor een zege in de sprint, maar de grote favoriete is Elisa Balsamo. De voormalige roze trui heeft al drie ritzeges achter haar naam, al had ze er eentje te danken aan de diskwalificatie van Lorena Wiebes. De twee volgende dagen kon Balsamo wel zelf haar handen in de lucht steken.
Kool tracht ook te scoren op hoger niveau
Kool zal dus voorbij de Italiaanse van Lidl-Trek moeten als ze zelf een eerste keer wil juichen in deze Giro d'Italia Women. Kool won met de Scheldeprijs, Veenendaal-Veenendaal en de GP Mazda Schelkens de laatste maanden wel al wat koersen in de Lage Landen. In de Giro ligt het niveau echter nog hoger.
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