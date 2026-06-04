🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

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Alweer een belangrijke koersdag vandaag. De hoop op een verrassing bij Fenix-Premier Tech werd niet ingelost, want Balsamo was weer te sterk in Italië. In de Tour de Wallonie was De Lie de beste.