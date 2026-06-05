Koers LIVE: Moest winnaar gedeclasseerd worden? De Lie reageert op derde plek

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Arnaud De Lie heeft net naast de eindzege gegrepen in de Tour de Wallonie. In de Giro d'Italia Women staat er dan weer een overgangsrit op het programma, gewonnen door Célia Gery.