Koers LIVE: Moest winnaar gedeclasseerd worden? De Lie reageert op derde plek
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
Arnaud De Lie heeft net naast de eindzege gegrepen in de Tour de Wallonie. In de Giro d'Italia Women staat er dan weer een overgangsrit op het programma, gewonnen door Célia Gery.
De Lie reageert op derde plek
Arnaud De Lie is uiteindelijk op een derde plaats geëindigd in zowel de slotrit als het algemeen klassement van de Tour de Wallonie. Bij RTL onthield hij vooral de positieve evolutie in de loop van de Belgische rittenkoers "Ik ben me beter en beter gaan voelen. Ik heb vandaag een goede etappe gereden. We hebben met de ploeg sterk gereden. Het is frustrerend om derde te eindigen, maar ik ben tevreden dat ik in goede omstandigheden kon sprinten", reageert De Lie.
Die goede omstandigheden waren er niet voor iedereen. Er ontstond in de sprint immers een massale valpartij. Winnaar Ben Oliver lag mee aan de basis, maar was zijn actie voldoende om hem te declasseren? Hij maakte een kleine beweging om zijn sprint in te zetten en bracht zo een andere renner ten val, maar week niet af van zijn lijn. De jury vond dat er niets fout was met zijn sprintgedrag: de ritzege en eindzege van Oliver blijft dus op de tabellen staan. Oordeelt u vooral zelf nog eens op basis van onderstaande beelden.
Another win! 🔥— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 5, 2026
Ben Oliver grabs a second win of the week on the final stage of the Tour de Wallonie - also sealing the GC victory 👏 pic.twitter.com/nsHbTAurXw
Net geen eindzege voor De Lie in Tour de Wallonie
Met de aankomst van de slotrit in Aubel voor de boeg, waren er nog altijd kansen voor Arnaud De Lie om ook de eindzege te pakken in de Tour de Wallonie. Voordien was de boel al aardig uitgedund. Tesfatsion viel aan bij het ingaan van de laatste drie kilometer. Bij Red Bull reden ze het gat dicht in dienst van Pithie. Het was zaak om vooraan te zitten, want door een vreselijke valpartij werd een groot deel van het peloton uitgeschakeld.
Ben Oliver (Modern Adventure) wins the last stage and the overall title of Tour de Wallonie! 👏🇳🇿 There was again a very bad crash before the sprint, Oliver collided with Heiduk so the jury might relegate him. I wouldn't.#TourdeWallonie pic.twitter.com/ycQkx8ql2g— Mihai Simion (@faustocoppi60) June 5, 2026
De Lie kon nog wel sprinten voor de eindzege, maar het was Oliver die naar zijn tweede ritzege kon spurten. De Nieuw-Zeelander werd zo ook eindwinnaar, want hij stond net als De Lie op amper drie seconden van Sheehan. Het is echter ook Oliver die aan de oorzaak van de massale valpartij ligt door zelf een andere renner ten val te brengen in de sprint. De Lie eindigt voorlopig derde in de slotetappe, wat net niet genoeg is voor de eindzege.
Lucinda Brand tweede in Giro d'Italia Women
In de Giro d'Italia Women waren ze vroeg binnen na de zevende etappe. De zogenaamde 'overgangsrit' leek een muis te baren, maar net op dat moment kwam er toch een ontsnapping met Longo Borghini op gang. Ook onder meer Lucinda Brand en Silvia Persiconi maakten deel uit van de kopgroep. De ploeg van Vollering werkte meteen in de achtervolging, tot de kopvrouw haar teamgenotes tot de orde riep.
🥇𝗖𝗘𝗟𝗜𝗔 𝗚𝗘𝗥𝗬 🇫🇷 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗦𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗚𝗜𝗥𝗢 🇮🇹🔥✨️— Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) June 5, 2026
😍 Déjà la 3e victoire de la saison pour notre énorme crack 💎💪
👏 BRAVO CELIA 💙🤍❤️ pic.twitter.com/2rCOteGQBN
Het werd een dubbeltje of zijn kant of het peloton die kopgroep nog zou terughalen. Dat lukt net niet: de vluchters bleven uit de greep. Brand begon meteen aan te zetten na de laatste bocht. Het werd een duel tussen haar en de op papier eveneens snelle Célia Gery. De Française van FDJ-Suez haalde het. Brand deed op haar 36ste nog eens een gooi naar een ritzege in de Giro d'Italia Women, maar moet zich neerleggen bij een tweede plaats.
Arnaud De Lie zou met een geweldig gevoel het weekend kunnen starten als hij ook de eindzege in de Tour de Wallonie pakt. In de Giro d'Italia Women staat er dan weer een overgangsrit op het programma.
De Lie heeft indruk gemaakt door met een fenomenale inspanning in de slotfase donderdag een knappe ritzege te behalen in Eupen. Zo houdt de renner van Lotto-Intermarché toch al iets over aan de Tour de Wallonie. Het kan echter ook nog mooier worden. De Lie zou nog eindwinnaar kunnen worden, want het is een secondenstrijd.
Na zijn ritzege in de vierde rit is De Lie als nummer drie in het klassement begonnen aan de slotetappe van Bassenge naar Aubel, een rit over 176,5 kilometer. De Lie heeft, net als Ben Oliver, een achterstand van amper drie seconden op de Amerikaanse leider Riley Sheehan. De eindzege staat dus nog altijd op het spel op de laatste dag.
Overgangsrit in Giro d'Italia Women
In de Giro d'Italia Women zijn ze ondertussen aan de derde laatste dag toe. De zevende rit van Sorbolo Mezzani naar Salice Terme wordt omschreven als een overgangsrit. Er is dus veel mogelijk. "Ik veronderstel dat veel ploegen iets willen proberen. We weten niet wie wat gaat proberen, maar we verwachten ons niet aan een makkelijke rit", aldus Marlen Reusser.
"We moeten alerter zijn dan gisteren", is de boodschap van de Zwitserse, want haar ploeg belandde in een derde waaier. Als nummer vijf in het klassement kan ze zich niet permitteren om tijd te verliezen. "Het is altijd goed als je je kan sparen, maar als je energie moet investeren, moet je dat ook doen. Ik ben niet op mijn top, dus ik zie het wel."
Lees ook... 🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen›
"I guess many teams will try something. I don't know who".@MarlenReusser - @Movistar_Team #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic.twitter.com/nRrivAH8sS— Giro d'Italia Women (@girowomen) June 5, 2026
Nog een interessante wedstrijd om in de gaten te houden is de Oberösterreich Rundfahrt, een koers van 2.2-niveau. Na zijn ritzege in de proloog begint het Braziliaanse talent Henrique Bravo, die bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step rijdt, als leider aan de tweede etappe.
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief