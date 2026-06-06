Koers LIVE: eindwinnaar Ronde van Wallonië spreekt van "grootste overwinning" uit carrière

Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) reed een ijzersterke Ronde van Wallonië. Het leverde de Nieuw-Zeelander twee ritzeges en het eindklassement op. Achteraf was hij uiteraard dolblij. Hij sprak zelfs over de "grootste overwinning" uit zijn carrière.

Voor de Ronde van Wallonië had Oliver de Gravel and Tar Classic (2023) en een rit in de Tour de Beauce (2025) gewonnen. Maar zijn overwinningen onder de taalgrens zijn toch van een ander kaliber. Oliver stak de eerste en de slotrit op zak. Hij eindigde ook vierde in de openingsrit en derde in de vierde rit.

Een beresterke Oliver

Kortom: de Nieuw-Zeelander reed een beresterke rittenkoers. Als beloning mocht hij de leiderstrui (en de puntentrui) meenemen naar huis. "Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière", vertelde hij na de slotrit, geciteerd door Het Nieuwsblad. In zijn hoofd had hij al een rekensommetje gemaakt.

#TourdeWallonie



El neozelandés Ben Oliver (29 años) da la sorpresa en el Tour de Valona llevándose un gran botín para el Modern Adventure Pro Cycling:



- 2 etapas (Etapa 2 y 5)

- Clasificación general🏆

- Clasificación por puntos 🟢 pic.twitter.com/t6e8KgAmXt — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) June 5, 2026

"Ik wist dat ik alleen de laatste etappe hoefde te winnen om het algemeen klassement te winnen", klonk het. "Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee. Deze race was erg zwaar, ik heb het dag per dag aangepakt.

Contract tot eind 2027

"Mijn overwinning op woensdag gaf me zelfvertrouwen. En ik heb bovendien de vijfde en zwaarste etappe gewonnen!", vertelde hij enthousiast.





Oliver rijdt momenteel voor het Amerikaanse team Modern Adventure Pro Cycling. Daar heeft hij nog een contract tot eind volgend jaar. De 29-jarige renner hoopt in die periode ongetwijfeld op hetzelfde elan door te gaan. De volgende koers van Oliver is normaal gezien de Ronde van Slovenië. Die rittenkoers start op 17 juni.