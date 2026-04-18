Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

In Frankrijk werd vandaag gekoerst in de Tour du Jura. Matthew Riccitello mocht daarin de armen in de lucht gooien, nadat hij gisteren ook al knap tweede werd in de Classic Grand Besançon Doubs.

Matthew Riccitello verkeert in een uitstekende vorm. Dat bewees hij gisteren al in de Classic Grand Besançon Doubs. Hij werd er tweede en moest enkel Jordan Jegat van TotalEnergies voor zich dulden.

Riccitello wint, voor Bisiaux en Jegat

Vandaag was het wél prijs voor Riccitello en Decathlon CMA CGM. De 24-jarige Amerikaan maakte het verschil op de slotklim van 4 kilometer en aan een gemiddelde van 8%.

Ploegmaat Léo Bisiaux, in de Classic Grand Besançon Doubs nog derde, legde beslag op de tweede plek. Jordan Jegat werd deze keer derde. Een drietal in vorm dus.

Voor Riccitello is het de tweede zege van het seizoen. Hij won ook al de tweede rit in de Tour de la Provence en pakte er ook het algemeen klassement en de bergtrui.

Na drie Franse zeges op een rij wint nu een niet-Fransman. In 2023 won Kévin Vauquelin. In 2024 David Gaudu en in 2025 Guillaume Martine. Maar Riccitello rijdt in dienst van het Franse Decathlon CMA CGM, waardoor onze zuiderburen toch een feestje mogen bouwen.



