Na twee gebroken polsen op training: Michael Matthews komt met belangrijke update over herstel

Hoe zou het nog zijn met Michael Matthews? De Australische wielerster ging begin vorige maand zwaar tegen de vlakte op training en brak daarbij beide polsen. Op zijn sociale media laat Matthews weten hoe het met hem gaat.

De foto's in de post van Matthews laten weinig aan de verbeelding over. De Australiër was er zwaar aan toe na zijn val. "Ik had een open breuk in mijn linkerarm, doorgesneden pezen in mijn duim, een gebroken pols en een gebroken duim, dus uiteindelijk waren er twee verschillende operaties nodig", vertelt hij in dezelfde post, geciteerd door WielerFlits.

Matthews is blij dat hij weer op de fiets zit

"De eerste operatie was meteen in Italië voor mijn linkerarm. Een paar dagen later zijn we naar België gevlogen voor de tweede operatie aan de pees van mijn rechterduim", vervolgt hij. "Ook had ik een sinusfractuur in mijn gezicht. De hechtingen in mijn gezicht zijn nog steeds aan het genezen. Dus ja, het is een lang proces geweest", beseft hij.

"Het is nu zes weken geleden sinds het ongeluk en ik heb bijna de volledige beweging terug in mijn vingers." Sinds kort zit hij ook weer op de fiets. "In de vierde week kon ik weer op Zwift en nu ben ik sinds een aantal dagen weer buiten aan het trainen. Ik heb nog steeds gips om tijdens het fietsen, maar ik ben blij dat ik weer op de fiets zit."

Matthews won dit seizoen al de Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica. Daarna werd hij ook derde in de Trofeo Ses Salines. Hij nam dit jaar ook deel aan de Classica Camp de Morvedre en de Trofeo Calvià, maar in die wedstrijden haalde hij de finish niet.

Het is niet meteen duidelijk wanneer we Matthews opnieuw in het peloton zullen zien. Door zijn val viel zijn voorjaar in het water en de focus gaat nu op volledig herstellen voor de kopman van Team Jayco AlUla.



