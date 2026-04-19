📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

Geen Amstel Gold Race voor Wout van Aert, maar wel een trainingsritje met Tiesj Benoot. Onderweg moest Van Aert ook nog even aan de slag als veerman.

Na zijn zege in Parijs-Roubaix trok Wout van Aert naar het Spaanse Marbella met zijn vrouw Sarah De Bie, maar intussen is Van Aert weer terug. Niet om de Amstel Gold Race te rijden, wel om een eerste keer weer te trainen.

Van Aert amuseert zich op training met Benoot

Van Aert ging voor zo'n 100 kilometer op pad met Tiesj Benoot en Jari Verstraeten. De drie reden van Knokke richting Maldegem en draaiden daarna terug om richting Brugge te rijden en weer naar Knokke.

Onderweg moesten Van Aert, Benoot en Tiesj Benoot en Jari Verstraeten ook gebruik maken van een overzetbootje op de Damse Vaart. Van Aert mocht het zware werk doen aan het stuurwiel draaien van veerpont Kobus.

Van Aert deed het met een grote glimlach op zijn gezicht, die sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix wellicht niet meer is verdwenen. Het toont ook aan dat er soort last van de schouders van Van Aert is gevallen.

Wanneer we Van Aert opnieuw weer in koers zullen zien, is nog niet duidelijk. De Tour Auvergne - Rhône-Alpes (nieuwe naam van de Dauphiné) is zijn eerstvolgende koers op zijn voorlopige programma. Met de Tour en de Vuelta rijdt Van Aert ook nog twee grote rondes dit jaar.

