📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

Geen Mathieu van der Poel aan de start van de Amstel Gold Race, zijn klassieke voorjaar zit erop. Hij sluit zijn week af hoe hij die begonnen is, op de golfbaan.

Met overwinningen in de Omloop Nieuwsblad, twee ritten in Tirreno-Adriatico en de E3 Saxo Classic kan Mathieu van der Poel terugblikken op een geslaagd voorjaar. Al ontbreekt de kers op de taart wel.

De voorbije vier seizoenen won Van der Poel telkens minstens één monument, de laatste drie jaar zelfs telkens twee monumenten in het voorjaar. Nu stond Van der Poel enkel in de Ronde van Vlaanderen op het podium.

Geen zege in een monument voor Van der Poel

Na Parijs-Roubaix, waar hij na een lange achtervolging toch nog vierde werd, zette Van der Poel een punt achter zijn voorjaar. Voor het tweede jaar op rij geen Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Deze week staat dan ook in het teken van ontspanning bij Van der Poel. Maandagochtend om 8u stond Van der Poel al op de golfbaan en ook zondagochtend was de Nederlander er al vroeg aanwezig.

Programma Mathieu van der Poel

Wanneer Van der Poel opnieuw gaat koersen en welke koersen hij gaat rijden, is nog niet duidelijk. Een programma in de lijn van vorig jaar lijkt het meest aannemelijk, met in juni de Tour Auvergne - Rhône-Alpes (nieuwe naam van de Dauphiné, nvdr.) als eerste koers.



Daarna volgt dan wellicht de Tour in de zomer. In het najaar zal het WK op de weg in het Canadese Montréal op 27 september ook wel een doel zijn van Van der Poel, met daarvoor nog enkele wedstrijden.