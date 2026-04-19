🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose
Remco Evenepoel heeft zijn revanche beet in de Amstel Gold Race. In een duel met Mattias Skjelmose, die vorig jaar won, was de olympische kampioen duidelijk de sterkste in een sprint.

Op iets meer dan 40 kilometer van de streep versnelde Grégoire uit het peloton en Evenepoel reageerde. Ook Skjelmose, Vauquelin en Jorgenson maakten de aansluiting, er leek een mooie kopgroep te ontstaan. 

Jorgenson en Vauquelin vallen weg 

Enkele kilometers verder miste Vauquelin echter een bocht en sleurde ook Jorgenson mee in zijn val. Evenepoel reed op dat moment op kop, Grégoire en ook Skjelmose ontsnapten ook aan de valpartij. 

Met drie gingen ze op zoek naar leider Frigo, die snel werd opgerold. Op de voorlaatste beklimming van de Cauberg voerde Evenepoel het tempo stevig op, Grégoire moest de rol lossen. Enkel Skjelmose kon nog volgen. 

Evenepoel en Skjelmose gingen met z'n tweeën verder, maar geraakten niet meer van elkaar af. Op de laatste beklimming van de Cauberg probeerde Evenepoel nog wel even, maar hij kreeg de Deen niet meer uit zijn wiel. 

Evenepoel wint makkelijk de sprint tegen Skjelmose

Het werd met een sprint met twee voor de zege in Amstel Gold Race. Evenepoel zette zich in het wiel van Skjelmose en op iets minder dan 250 meter van de streep begon hij aan zijn sprint in. Evenepoel ging meteen op en over Skjelmose. 

Evenepoel nam heel veel afstand en Skjelmose drong ook niet meer aan, de Deen werd uiteindelijk nog op een seconde gezet. In het achtervolgende groepje sprintte Cosnefroy nog naar de derde plaats. Verstrynge werd vijfde, Vansevenant zevende.

Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

18:00
Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

19:00
Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

18:30
Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

14:00
"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

17:00
Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

16:30
Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

16:00
Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

15:00
Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

11:31
Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

13:30
Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

13:00
Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

08:30
Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

12:30
Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

07:31
📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

11:00
"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

10:00
Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

09:00
🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

18/04
Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

08:00
Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

21:30
"Lance Armstrong was bang voor mij": deze editie van de Amstel Gold Race ging de geschiedenisboeken in

07:00
"Mijn vorm is heel goed": UAE-pion mag hopen op topresultaat in de Amstel Gold Race

20:30
Na twee gebroken polsen op training: Michael Matthews komt met belangrijke update over herstel

20:00
Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

18/04
Soudal Quick-Step hakt de knoop door: dit wordt de selectie voor de Amstel Gold Race

18/04
Afwezig in de Amstel Gold Race, maar Mathieu van der Poel wordt de hemel in geprezen

18/04
Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

18/04
Ondanks fikse tegenslag: Lotto-Intermarché verwacht heel veel van deze renner in de Ardennen

18/04
Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

18/04
Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race

18/04
Gaat hij naar het WK in Canada? Nys klaar en duidelijk over Evenepoel en Van Aert

18/04
"Dit zal zijn leven veranderen": is het peloton een toprenner rijker na de Brabantse Pijl?

18/04
Geen gewonnen spel: Gilbert waarschuwt Evenepoel voor twee gevaren in de Amstel Gold Race

18/04
Fijne kennismaking in de Brabantse Pijl: Belgische verrassing blijft met gemengde gevoelens achter

18/04
Geen Amstel Gold Race, maar Tom Pidcock pakt wel uit met opvallende aankondiging

18/04
Tibor Del Grosso geeft eerlijk toe hoe motoren hun invloed hadden in Brabantse Pijl

18/04

