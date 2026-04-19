🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

Remco Evenepoel heeft zijn revanche beet in de Amstel Gold Race. In een duel met Mattias Skjelmose, die vorig jaar won, was de olympische kampioen duidelijk de sterkste in een sprint.

Op iets meer dan 40 kilometer van de streep versnelde Grégoire uit het peloton en Evenepoel reageerde. Ook Skjelmose, Vauquelin en Jorgenson maakten de aansluiting, er leek een mooie kopgroep te ontstaan.

Jorgenson en Vauquelin vallen weg

Enkele kilometers verder miste Vauquelin echter een bocht en sleurde ook Jorgenson mee in zijn val. Evenepoel reed op dat moment op kop, Grégoire en ook Skjelmose ontsnapten ook aan de valpartij.

Met drie gingen ze op zoek naar leider Frigo, die snel werd opgerold. Op de voorlaatste beklimming van de Cauberg voerde Evenepoel het tempo stevig op, Grégoire moest de rol lossen. Enkel Skjelmose kon nog volgen.

Evenepoel en Skjelmose gingen met z'n tweeën verder, maar geraakten niet meer van elkaar af. Op de laatste beklimming van de Cauberg probeerde Evenepoel nog wel even, maar hij kreeg de Deen niet meer uit zijn wiel.



Evenepoel wint makkelijk de sprint tegen Skjelmose

Het werd met een sprint met twee voor de zege in Amstel Gold Race. Evenepoel zette zich in het wiel van Skjelmose en op iets minder dan 250 meter van de streep begon hij aan zijn sprint in. Evenepoel ging meteen op en over Skjelmose.

Evenepoel nam heel veel afstand en Skjelmose drong ook niet meer aan, de Deen werd uiteindelijk nog op een seconde gezet. In het achtervolgende groepje sprintte Cosnefroy nog naar de derde plaats. Verstrynge werd vijfde, Vansevenant zevende.