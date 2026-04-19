"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

Bij afwezigheid van Wout van Aert is Matteo Jorgenson de kopman van Visma-Lease a Bike in de Amstel Gold Race. De Amerikaan neemt het op tegen Remco Evenepoel, al is het maar de vraag hoe hij de olympische kampioen kan kloppen.

Geen kasseiklassiekers dit jaar voor Matteo Jorgenson, de Amerikaan heeft zich sinds Milaan-Sanremo klaargestoomd voor de heuvelklassiekers. Jorgenson wordt de kopman van Visma-Lease a Bike, de voorbije jaren scoorde de ploeg er niet echt goed.

"Mijn voorjaar is tot nu toe vlekkeloos verlopen en ik voel me goed. Op dit moment sta ik waar ik wil staan. Mijn doel was om in goede conditie en gezond aan de Ardennenklassiekers te beginnen, en dat is gelukt", zegt Jorgenson op de ploegwebsite.

Jorgenson klaar voor de Amstel Gold Race

In 2024 werd Jorgenson bij zijn debuut 37ste in de Amstel Gold Race, hij staat dus niet zonder ervaring aan de start. "De hellingen volgen elkaar snel op en dat maakt de koers zo zwaar", weet de Amerikaan.

"Het is het type wedstrijd waarin renners zoals ik goed tot hun recht komen en waarin ik mijn kwaliteiten kan laten zien. De motivatie binnen het team is groot om mee te strijden voor de overwinning. Ik heb lang toegewerkt naar deze periode en ben blij dat het nu zover is."

Waardeloze sprint van Jorgenson niet opgewassen tegen Evenepoel?

Voor Jorgenson wordt het vooral een uitdaging om Remco Evenepoel te kloppen. Analist Benji Naesen weet dat Jorgenson goed kan positioneren en kan wringen op de smalle wegen, maar daarmee zal Evenepoel niet geklopt worden.





Naesen gelooft dan ook niet dat Jorgenson de Amstel Gold Race kan winnen. "Zijn sprint is behoorlijk waardeloos. Dan moet hij Remco onderweg al lossen. Dat zie ik echt niet gebeuren", stelt hij bij Het Nieuwsblad.