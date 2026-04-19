"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

De wegen van Soudal Quick-Step en Specialized scheiden eind dit jaar. Patrick Lefevere ziet vooral dat het een succesverhaal is geweest voor beide partijen, waar nu dus een einde aan komt.

Breuk tussen Soudal Quick-Step en Specialized

Tussen 2007 en 2009 en vanaf 2012 reed Soudal Quick-Step op fietsen van het Amerikaanse Specialized. Hun wegen scheidden eind dit jaar, dat werd deze week gemeld door onafhankelijk wielerjournalist Daniel Benson.

Soudal Quick-Step en ook AG Insurance Soudal zouden vanaf volgend seizoen gaan rijden op fietsen van Merida. De breuk tussen Specialized en Soudal Quick-Step is wel het einde van een tijdperk.

Volgens Patrick Lefevere is de reden niet ver te zoeken. Specialized sponsort naast Soudal Quick-Step ook Red Bull-BORA-hansgrohe, SD Worx Protime en FDJ-Suez. "Ik ken hun cijfers niet, maar misschien is dat een beetje van het goeie te veel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lefevere over succes van Specialized en Soudal Quick-Step

De start van de samenwerking tussen Specialized en de voormalige ploeg van Lefevere was wel moeilijk. Specialized was nog niet het instituut dat het nu is met enkele prototypes liep het mis in 2007, met veel renners die vielen.

In 2010 en 2011 kwam het dan tot een eerste breuk door de positieve cocaïnetest van Boonen. Het Amerikaanse bedrijf vond de imagoschade te groot en er kwam een pauze van twee jaar, in 2012 kwam Specialized terug.





"Wij moeten hen straks dankbaar zijn en zij ons. Als Specialized vandaag topfietsen, -helmen, -schoenen en -banden heeft, is dat ook omdat wij die door de jaren heen allemaal voor hen hebben getest", besluit Lefevere nog.