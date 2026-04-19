Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

Geen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start van de Amstel Gold Race. Remco Evenepoel is er wel en hij vindt het dan ook jammer dat de andere toppers hun kat hebben gestuurd.

Twee weken geleden werd Evenepoel derde bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen, na een week in Spanje is Evenepoel klaar om opnieuw te koersen. In de Amstel Gold Race is hij torenhoog favoriet.

Evenepoel wil de Amstel Gold Race graag winnen

"Het is een heel mooie wedstrijd die me moet liggen en die ik heel graag zou winnen in mijn carrière, beter vroeg dan laat", zei Evenepoel vooraf bij Sporza. Vorig jaar werd Evenepoel bij zijn debuut in de Amstel derde.

Vorig jaar moest Evenepoel na een valpartij lang achtervolgen, waardoor hij in de finale niet meer helemaal fris was. In de sprint begon Evenepoel te vroeg, Pogacar en Skjelmose waren iets te sterk.

Geen Pogacar, Van der Poel en Van Aert

De wereldkampioen moet Evenepoel niet vrezen in de Amstel Gold Race, net als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Van de top vier van de Ronde van Vlaanderen is dus alleen Remco Evenepoel erbij.

Lees ook... 📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen›

"Dat is een beetje jammer", reageerde Evenepoel toch wel teleurgesteld. "Het is makkelijker om te koersen met meerdere favorieten. Dan wordt de aandacht wat verdeeld. Nu gaan er veel ploegen wachten op onze moves."