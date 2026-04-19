Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

Een jaar geleden verloor Remco Evenepoel de sprint in de Amstel Gold Race, nu was hij duidelijk de sterkste tegen Mattias Skjelmose. De olympische kampioen lichtte ook nog een tipje van de sluier over zijn deelname aan de Waalse Pijl.

Vorig jaar begon Remco Evenepoel vanop zo'n 300 meter en op kop aan de sprint in de Amstel Gold Race. Tadej Pogacar leek zijn sprint in te zetten en Evenepoel trapte in zijn val, waardoor hij tevreden moest zijn met de derde plaats.

Sterke sprint van Evenepoel in de Amstel Gold Race

Evenepoel pakte het dit jaar een stuk beter aan. Hij bleef in het wiel zitten van Skjelmose in de laatste kilometer en wachtte tot op iets meer dan 200 meter van de streep om zijn sprint te beginnen. En daar zat bijzonder veel kracht op.

"Intrinsiek ben ik sneller dan Skjelmose, na een lastige koers heb ik een heel goede sprint. Ik heb de waardes van mijn sprint bekeken en het was een van mijn beste sprints ooit na een lastige koers", verklapte Evenepoel bij VRT1.

Rijdt Evenepoel woensdag ook de Waalse Pijl?

En dat doet het beste vermoeden voor Luik-Bastenaken-Luik van volgende week zondag. Al kan dat woensdag ook nog in de Waalse Pijl zijn. Die beslissing heeft Evenepoel nog niet genomen.

"Ik beslis maandag of ik er zal rijden. Eerst nog afwachten hoe ik recupereer, al voel ik me zeker niet kapot. De inspanningen zijn iets anders in de Waalse Pijl, maar ik zou zeker graag willen koersen, want ze voorspellen goed weer."