Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

Op de laatste beklimming van de Cauberg kon Fleur Moors net het tempo niet volgen van Vollering en Nieuwiadoma. Het Belgische toptalent moest uiteindelijk tevreden zijn met de 12de plaats in de Amstel Gold Race.

Na een vijfde plaats in de Brabantse Pijl en een tweede plaats in In Flanders Fields heeft Fleur Moors haar klassieke voorjaar afgesloten met een twaalfde plaats in de Amstel Gold Race. En daar was ze toch wat teleurgesteld over.

Op de laatste beklimming van de Cauberg kon Moors net niet aanpikken bij Niewiadoma (2e) en Vollering (3e). "Ik was net niet sterk genoeg om hen te volgen. Veel scheelde het niet", zei Moors achteraf bij Sporza.

Moors kwam in een derde groepje terecht, maar wilde voorkomen dat er nog meer renners zouden terugkeren uit de achtergrond. Moors zette zich op kop, maar de achtervolgers kwamen toch nog terug.

Voor de sprint had Moors weinig tot niets meer in de benen en ze werd twaalfde. "Wel jammer, maar ik heb er alles uitgehaald." De verrassende Paula Blasi (23) ging met de zege lopen in de Amstel Gold Race.

Jonge rensters laten zich zien



Persoonlijk kent Moors de Spaanse niet, maar net als Moors is het opnieuw een jonge renster die zich laat zien. "Het is toch wel een groot talent. Célia Gery (20) in de Brabantse Pijl was ook nog een jong meisje. Dat is mooi om te zien."