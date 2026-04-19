Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

Remco Evenepoel is de grote topfavoriet voor de zege in de Amstel Gold Race. Dirk De Wolf kreeg ook bevestiging van Evenepoel zelf dat hij in orde is voor de Nederlandse klassieker.

Mager deelnemersveld in Amstel Gold Race

Tadej Pogacar, Paul Seixas, Tom Pidcock, Ben Healy, Isaac del Toro, Juan Ayuso. De lijst met afwezigen voor de Amstel Gold Race is behoorlijk lang, waardoor er maar één grote topfavoriet is: Remco Evenepoel.

De olympische kampioen werd vorig jaar bij zijn debuut derde, maar was toen eigenlijk de beste man in koers. Evenepoel werd in de sprint geklopt door Skjelmose en Pogacar, onder meer na een fout in de sprint.

Dit jaar is Evenepoel de grote favoriet, ook voor Dirk De Wolf. "Niet over twijfelen. Dit is het minste deelnemersveld van het hele voorjaar. Hij komt op een parcours dat hij goed kent. Dat heeft hij vorig jaar al laten zien", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Wolf weet dat Evenepoel klaar is voor de Amstel

Evenepoel liet in de Ronde van Vlaanderen al zien dat zijn conditie bijzonder goed is en die zal volgens De Wolf alleen maar verbeterd zijn. Op de Nederlandse heuvels kan Evenepoel ook zijn kracht kwijt.

Lees ook... Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour›

"Dit is een wedstrijd op zijn maat. Hij weet dat ook. Ik heb hem deze week nog een berichtje gestuurd. Ik kreeg direct een dikke duim terug. Die is in orde. Eigenlijk kan Remco alleen maar geklopt worden", besluit De Wolf dan ook.