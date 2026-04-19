Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

Lotte Kopecky heeft op de Gentse wielerpiste opnieuw getoond hoe goed ze is op de piste. Op de International Belgian Track Meeting stak ze er met kop en schouders bovenuit in het omnium.

Geen Amstel Gold Race voor Lotte Kopecky wel de International Belgian Track Meeting in Gent. Kopecky zou deze normaal naar Hongkong reizen voor een wereldbeker op de piste, maar dat bleek door de oorlog in het Midden-Oosten toch niet zo gemakkelijk.

Zege in het omnium voor Kopecky

Kopecky wilde echter toch nog graag op de piste rijden en deed dat zaterdag in Gent. Ze reed én won het omnium. Kopecky klopte de Française Clara Copponi en de Britse Europees kampioene Anna Morris.

"Voor eigen volk nog eens een omnium meepikken, dat ging ik niet laten liggen. Daar zou de Amstel geen verandering in kunnen brengen", zei Kopecky over haar keuze om de piste in Gent te rijden bij Het Nieuwsblad.

Kopecky rijdt ook de Vuelta

Kopecky tankte ook nog eens vertrouwen door opnieuw een omnium te winnen. Dat was al een tijdje geleden, de laatste tijd ging het vaak mis op het omnium. En voor Kopecky was het ook eens een leuke afwisseling tijdens het drukke voorjaar.



Nu richt Kopecky zich op Luik-Bastenaken-Luik van volgende week zondag, daarna rijdt ze ook nog de Vuelta (3 tot 9 mei). "Er zijn daar enkele mooie kansen op ritzeges. De conditie is goed, ik wil die nog drie weken doortrekken", besloot Kopecky nog.