Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

Na zijn derde van vorig jaar heeft Remco Evenepoel zijn revanche helemaal beet in de Amstel Gold Race. Hij klopte Mattias Skjelmose met veel overmacht in de sprint en boekte zijn eerste zege in twee maanden.

Evenepoel won zelfs met een seconde voorsprong.

Evenepoel wint opnieuw na twee maanden

Voor Evenepoel betekent deze zege in de Amstel Gold Race veel. "Ik had een goede maand april met de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen, maar winnen lukte toen niet", zei Evenepoel in het flashinterview.

"Ik hou echt van deze koers, met de vele korte en lastige hellingen. Ik voelde me dit jaar ook veel beter dan vorig jaar, toen ik lang moest achtervolgen. Dat zag je ook in de sprint, waar ik nog meer over had."

Evenepoel ging met vertrouwen naar de sprint

"Op de beklimmingen voelde ik ook dat hij op de limiet zat, want zijn kopbeurten waren niet zo sterk. Daardoor ik met vertrouwen naar de sprint ging", zei Evenepoel. En die sprint won hij ook met veel overmacht.

"Ik denk dat deze overwinning toch in de top acht komt van al mijn overwinningen. Ik zet deze koers vlak onder de monumenten. Ik hou ervan, met al die korte klimmetjes. Dat ik bij mijn tweede deelname al kan winnen, is formidabel."