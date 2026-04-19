Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

Tadej Pogacar moest na pech verder op een fiets van Shimano. De wereldkampioen was niet echt te spreken over die fiets, de man die Pogacar hielp heeft de wereldkampioen nu van antwoord gediend.

Op 120 kilometer van de streep stond Tadej Pogacar plots langs de kant van de weg. De wereldkampioen had een lekke band en kon niet meer verder, maar de volgwagen van UAE was nergens te bespeuren.

Er stopte wel een neutrale wagen van Shimano, die Pogacar een fiets gaf. De wereldkampioen had geen andere keuze en reed enkele kilometers op die blauwe fiets, maar was er niet echt over te spreken.

Pogacar noemde de fiets van Shimano dan ook "een kruiwagen". Het zadel stond niet op de juiste hoogte volgens de wereldkampioen en ook de wielen waren volgens de Sloveen niet geschikt om op kasseien te rijden.

Shimano dient Pogacar van antwoord over fiets

"Hij had niet alleen een lekke band, er was waarschijnlijk nog een ander mechanisch probleem", zegt Kévin Poret, hoofdmecanicien van Shimano, bij Ouest France. "Ik bood hem een fiets in zijn maat aan."

"Ik aarzelde niet om hem te geven wat het beste voor hem was," zegt Poret. "De wereldkampioen kon heel snel weer verder. We hebben geen woord uitgewisseld. De hulp was snel, voor ons is dat het belangrijkste. We hebben ons werk gedaan."





Dat Pogacar kritiek had op de fiets van Shimano, is volgens Poret dan ook onterecht. De wereldkampioen heeft het beste gekregen wat er voor handen was, ook al was dat een wat verouderde fiets.

"Al onze fietsen zijn zorgvuldig voorbereid, uitgerust met verstelbare zadelpennen om de positie indien nodig te verfijnen. We hebben gedetailleerde lijsten met pedalen, assen en bandenspanningen die door teams en hun kopmannen worden gebruikt."