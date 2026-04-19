Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

De Spaanse Paula Blasi (23, UAE Team-ADQ) heeft verrassend de Amstel Gold Race gewonnen. Ze rondde een solo af en hield de groep met favorieten met Niewiadoma en Vollering af, die tweede en derde werden.

Met een tijdritzege in de Ronde van Romandië, een derde plaats op het WK en een Europese titel bij de beloften had Paula Blasi zich vorig jaar al enkele keren laten zien, maar een favoriete voor de Amstel Gold Race was ze niet.

De Spaanse renster raakte samen met de Nederlandse Nienke Vinke (SD Worx-Protime) weg op een tussenstuk. Op de voorlaatste beklimming van de Cauberg liet Blasi dan Vinke achter, met een voorsprong van zo'n 25 seconden begon ze aan de laatste 22 km.

Blasi houdt favorieten Vollering en Niewiadoma af

In het peloton met de favorieten zaten onder meer Vollering, Niewiadoma en ook Fleur Moors, maar Blasi reed als maar verder weg en pakte een minuut voorsprong. Vollering en Niewiadoma probeerden nog op de laatste beklimming van de Cauberg.

De voorsprong van Blasi was echter te groot, die verrassend de Amstel Gold Race won. "Ik zal enkele weken of maanden nodig hebben om dit te beseffen", zei de Spaanse achteraf in het flashinterview.

"Vijf minuten voor mijn aanval was ik nog gelost. Dit is mijn eerste keer in deze koers en ik zag af met de positionering. Ik wilde dan maar helemaal vooraan in de koers zitten, want dan hoef je niet zo te vechten voor je plek."





Blasi onverwacht aan start van Amstel Gold Race

"Toen ik solo ging en de voorlaatste keer aan de finish passeerde, dacht ik dat het nog vijf kilometer was. Het was nog 20 kilometer." Blasi hield vol tot op de streep, die eigenlijk de Amstel Gold Race niet zou rijden.

"Ik zou hier normaal niet eens aan de start staan. Ik ben pas gisteren op de startlijst gezet door afwezigen in de ploeg. Ik denk dat ik nu even op adem moet komen."