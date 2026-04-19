Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

Geen Remco Evenepoel meer bij Soudal Quick-Step en dus mag Ilan Van Wilder zelf zijn kans gaan in de Amstel Gold Race. Al staat hij toch met wat vraagtekens aan de start na een opgave in de Ronde van het Baskenland.

De Amstel Gold Race is voor Ilan Van Wilder de eerste eendagskoers van het jaar, hij reed dit seizoen al de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. Die laatste twee rittenkoersen reed hij wel niet uit.

Van Wilder rijdt de Amstel met vraagtekens

In de Ronde van het Baskenland was Van Wilder nochtans goed gestart met een vijfde plaats in de openingstijdrit en een vierde plaats in derde rit. In de zesde etappe gaf Van Wilder echter op.

Wat er precies aan de hand was, hield Van Wilder liever voor zichzelf. "Er was gewoon wat stress op mijn lichaam, die wat tijd nodig had", zei hij bij Sporza. "Ik had de voorbije weken wel wat gezondheidsproblemen, hopelijk zijn die nu van de baan."

Hoe kan Soudal Quick-Step Evenepoel kloppen?

In tegenstellig tot vorig jaar is er bij Soudal Quick-Step geen Remco Evenepoel meer, The Wolfpack start dan ook zonder echte kopman. Naast Van Wilder kunnen ook Schachmann en Vansevenant voor een resultaat rijden.



Hun voormalige kopman kloppen, dat lijkt echter moeilijker te worden. "Als je wil meedoen om de koers te winnen, dan mag je de aanval van Remco niet afwachten. Zijn ploeg zal de koers ook moeten dragen, daar gaan andere ploegen ook gebruik van maken."