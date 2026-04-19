Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

Mauri Vansevenant heeft zich in de Amstel Gold Race naar een zevende plaats geknokt. Zijn ex-kopman Remco Evenepoel was te sterk in de finale, maar Vansevenant was achteraf wel tevreden.

Na winnaar Remco Evenepoel en nummer vijf Emiel Verstrynge was Mauri Vansevenant op de derde plaats de derde Belg in de top tien in de Amstel Gold Race. Hij zat in de groep die sprintte voor de derde plaats.

Sprint van stervende zwanen om plaats drie

Al was er van echt sprinten niet veel sprake meer volgens Vansevenant. "Het was een sprint van stervende zwanen", zei hij bij Sporza. "Iedereen zat op het einde à bloc, ook een beetje door het weer."

Door een regenbui lagen de wegen in Nederlands Limburg er nat bij, waardoor het nog extra nerveus was. Vansevenant hield wel stand in een groep die streed voor de derde plaats, maar op de laatste beklimming van de Cauberg had hij nog weinig in de benen.

Vansevenant tevreden met zevende plaats in de Amstel

Dat was echter voor iedereen het geval, niemand had nog echt de benen om een versnelling te plaatsen en weg te rijden. In de sprint om de derde plaats moest Vansevenant uiteindelijk tevreden zijn met de zevende plaats.



"Voor het podium kwam ik nog iets tekort in de finale, maar ik mag zeker tevreden zijn met een top tien. Toen Evenepoel wegreed, kwam ik net iets tekort. Eens de beste weg zijn, is het nog moeilijk om hen terug te halen. Maar met Remco is er een verdiende winnaar."