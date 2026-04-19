Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

Emiel Verstrynge is knap vijfde geworden in de Amstel Gold Race. De 24-jarige Belg van Alpecin-Premier Tech moest diep gaan, maar in de sprint kon hij toch een mooi resultaat uit de brand slepen.

Geen Mathieu van der Poel aan de start in de Amstel Gold Race en kopman Tibor Del Grosso werd opgehouden door een valpartij, maar Emiel Verstrynge zat wel meer in de achtervolgende groep op Remco Evenepoel.

Verstrynge had het heel lastig in de Amstel Gold Race

Al kostte dat wel bloed, zweet en tranen bij Verstrynge. "Ik ben tien keer gestorven vandaag", zei de renner van Alpecin-Premier Tech achteraf bij VTM Nieuws. Zo moest hij op de Keutenberg zelfs even lossen.

Ook op de voorlaatste beklimming van de Cauberg had Verstrynge het moeilijk, maar hij kon wel weer komen aansluiten. Verstrynge kon meegaan naar de finish met de groep die sprintte voor de derde plaats.

Verstrynge tevreden met vijfde plaats in Amstel Gold Race

Die derde podiumplaats moest Verstrynge laten aan Cosnefroy, maar hij werd wel nog vijfde in de Amstel Gold Race. Voor de 24-jarige Belg veruit zijn beste resultaat in een klassieker bij de profs.



"Ik ben hier zeker zeer tevreden mee", stelde Verstrynge. Hij kan nu met vertrouwen toeleven naar Luik-Bastenaken-Luik van volgende week zondag, vorig jaar werd Verstrynge er bij zijn debuut veertiende.