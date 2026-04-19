Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

Remco Evenepoel is straks één van de topfavorieten voor de zege in de Amstel Gold Race. Deze zomer droomt hij ervan om ook te scoren in de Tour, maar Michael Boogerd heeft daar toch vragen bij.

Geen duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race, de wereldkampioen komt niet aan de start. Volgende week zondag in Luik-Bastenaken-Luik staan ze wel samen aan de start.

Er wordt al enkele jaren uitgekeken naar een duel tussen Pogacar en Evenepoel in Luik, maar door omstandigheden is dat er nooit echt van gekomen. Evenepoel hoopt deze zomer de Sloveen ook uit te dagen in de Tour.

Moet Evenepoel ambities in grote ronde laten vallen?

Ex-renner Michael Boogerd, vijfde in de Tour van 1998, heeft daar toch zijn twijfels bij. "Ik zie Evenepoel meer als een eendagsrenner. Misschien moet hij zijn klassementsambities in een grote ronde laten vallen", zegt hij bij De Zondag.

Evenepoel is voor Boogerd geen potentiële winnaar van de Tour, daarvoor vindt hij hem op dit moment te grillig. Ook al werd Evenepoel al derde in de Tour van 2024 en won hij zelfs de Vuelta in 2022, al was dat na een opgave van Roglic.

Evenepoel bezwijkt onder de druk

"Neen, in een grote ronde heeft Evenepoel het voor mij nog niet laten zien. Als er echt druk op ligt, wordt het moeilijk." Waar dat aan ligt, weet Boogerd ook niet helemaal zeker. Kan Evenepoel niet drie weken presteren of ligt het aan zijn karakter?



Lees ook... Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel›

Al blijft Evenepoel voor Boogerd wel een genot om naar te kijken, vooral in de klassiekers. In de Tour mag Evenepoel nog altijd voor een verrassing zorgen, maar Boogerd twijfelt er toch aan of alles goed te combineren is.