Jeroen Deheegher
Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour
Remco Evenepoel is straks één van de topfavorieten voor de zege in de Amstel Gold Race. Deze zomer droomt hij ervan om ook te scoren in de Tour, maar Michael Boogerd heeft daar toch vragen bij.

Geen duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race, de wereldkampioen komt niet aan de start. Volgende week zondag in Luik-Bastenaken-Luik staan ze wel samen aan de start. 

Er wordt al enkele jaren uitgekeken naar een duel tussen Pogacar en Evenepoel in Luik, maar door omstandigheden is dat er nooit echt van gekomen. Evenepoel hoopt deze zomer de Sloveen ook uit te dagen in de Tour.

Moet Evenepoel ambities in grote ronde laten vallen?

Ex-renner Michael Boogerd, vijfde in de Tour van 1998, heeft daar toch zijn twijfels bij. "Ik zie Evenepoel meer als een eendagsrenner. Misschien moet hij zijn klassementsambities in een grote ronde laten vallen", zegt hij bij De Zondag. 

Evenepoel is voor Boogerd geen potentiële winnaar van de Tour, daarvoor vindt hij hem op dit moment te grillig. Ook al werd Evenepoel al derde in de Tour van 2024 en won hij zelfs de Vuelta in 2022, al was dat na een opgave van Roglic. 

Evenepoel bezwijkt onder de druk

"Neen, in een grote ronde heeft Evenepoel het voor mij nog niet laten zien. Als er echt druk op ligt, wordt het moeilijk." Waar dat aan ligt, weet Boogerd ook niet helemaal zeker. Kan Evenepoel niet drie weken presteren of ligt het aan zijn karakter? 

Lees ook... Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

Al blijft Evenepoel voor Boogerd wel een genot om naar te kijken, vooral in de klassiekers. In de Tour mag Evenepoel nog altijd voor een verrassing zorgen, maar Boogerd twijfelt er toch aan of alles goed te combineren is. 

Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

09:00
Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

"Lance Armstrong was bang voor mij": deze editie van de Amstel Gold Race ging de geschiedenisboeken in

"Mijn vorm is heel goed": UAE-pion mag hopen op topresultaat in de Amstel Gold Race

Na twee gebroken polsen op training: Michael Matthews komt met belangrijke update over herstel

Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

Soudal Quick-Step hakt de knoop door: dit wordt de selectie voor de Amstel Gold Race

Afwezig in de Amstel Gold Race, maar Mathieu van der Poel wordt de hemel in geprezen

Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

Ondanks fikse tegenslag: Lotto-Intermarché verwacht heel veel van deze renner in de Ardennen

Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race

Gaat hij naar het WK in Canada? Nys klaar en duidelijk over Evenepoel en Van Aert

"Dit zal zijn leven veranderen": is het peloton een toprenner rijker na de Brabantse Pijl?

Geen gewonnen spel: Gilbert waarschuwt Evenepoel voor twee gevaren in de Amstel Gold Race

Fijne kennismaking in de Brabantse Pijl: Belgische verrassing blijft met gemengde gevoelens achter

Geen Amstel Gold Race, maar Tom Pidcock pakt wel uit met opvallende aankondiging

Tibor Del Grosso geeft eerlijk toe hoe motoren hun invloed hadden in Brabantse Pijl

Pogacar, Van der Poel én Van Aert niet in de Amstel: De Wolf en Gilbert geven hun ongezouten mening

Allebei een logische verklaring: Wellens en Vermeersch niet top in Brabantse Pijl

Nog meer topfavoriet: Evenepoel ziet nog eens twee concurrenten afhaken voor de Amstel

Toon Aerts op het matje geroepen door de jury na de Brabantse Pijl

"Heb ik altijd gezegd": Wellens spreekt klare taal over zijn favoriete klassiekers

Na zijn derde plaats vorig jaar: Evenepoel duidelijk over revanche in Amstel Gold Race

Evenepoel spreekt zich uit over zege Van Aert in Roubaix, maar is ook helder over Van der Poel

Vijfde plaats in Brabantse Pijl: Fleur Moos geeft foutje toe in de sprint

"Volledig verkeerd beeld": Vermeersch heeft slecht nieuws voor concurrenten van Pogacar

Allerlaatste kans dit jaar voor Van Aert? Bondscoach geeft ongezouten mening over WK's

🎥 Verrassende winnaar van de Brabantse Pijl spreekt meteen stevige taal

Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

Tweede plaats in Brabantse Pijl: Quinten Hermans ziet twee problemen voor de Amstel Gold Race

Ex-collega haalt hard uit naar "klootzak" Cancellara, wel complimenten voor Boonen

Ploeggenote wordt tweede, Kopecky legt uit waarom ze niet mocht sprinten in de Brabantse Pijl

Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
