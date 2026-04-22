Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

Het WK wielrennen houdt dit jaar halt in het Canadese Montreal. Bondscoach Serge Pauwels lijkt op een sterke selectie te kunnen rekenen.

Van 20 tot 27 september wordt in Montreal het WK wielrennen georganiseerd. Bondscoach Serge Pauwels is volgens onder meer WielerFlits deze week in Canada om het parcours onder meer te verkennen. Ook renner Viktor Soenens (Soudal Quick-Step) en teammanager Massimo Van Lancker zijn van de partij.

Het zou weleens een mooi WK kunnen worden voor ons land. Voor de editie in Rwanda van vorig jaar zag Pauwels enkele mooie namen afzeggen. Dit jaar lijkt het erop dat hij een luxeprobleem zal hebben wat de selectie betreft.

Nog geen afmeldingen

"Deze keer heb ik nog geen afmeldingen", verklaart Pauwels bij de eerder genoemde bron. "Ik heb nu, over het algemeen, zelfs meer kandidaten dan voor het kampioenschap in Rwanda. Misschien omdat het in Rwanda een te lastig parcours was. Voor mij was dat meer een klimparcours dan een klassiek parcours. Dat zag je uiteindelijk ook in de uitslag terug, denk ik."

Remco Evenepoel en Wout van Aert worden de kopmannen. Dat lijkt nu al zeker. Maar hoe zal de rest van de selectie eruitzien? "Een renner als Arnaud De Lie heeft op dat parcours ooit lang meegedaan", herinnert Pauwels zich. "Ik hoor dat Jasper Stuyven gemotiveerd is om mee te gaan, Thibau Nys krijgt na zijn lastig voorjaar een seizoen met nieuwe accenten en spreekt er van."



"In de breedte gaan we een heel sterk blok op de been kunnen brengen. Daar ben ik nu al van overtuigd." De laatste Belgische wereldkampioen was Remco Evenepoel in 2022. Hij was toen de beste in het Australische Wollongong. Krijgen we dit jaar een opvolger?