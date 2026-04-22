Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het WK wielrennen houdt dit jaar halt in het Canadese Montreal. Bondscoach Serge Pauwels lijkt op een sterke selectie te kunnen rekenen.

Van 20 tot 27 september wordt in Montreal het WK wielrennen georganiseerd. Bondscoach Serge Pauwels is volgens onder meer WielerFlits deze week in Canada om het parcours onder meer te verkennen. Ook renner Viktor Soenens (Soudal Quick-Step) en teammanager Massimo Van Lancker zijn van de partij.

Het zou weleens een mooi WK kunnen worden voor ons land. Voor de editie in Rwanda van vorig jaar zag Pauwels enkele mooie namen afzeggen. Dit jaar lijkt het erop dat hij een luxeprobleem zal hebben wat de selectie betreft.

Nog geen afmeldingen

"Deze keer heb ik nog geen afmeldingen", verklaart Pauwels bij de eerder genoemde bron. "Ik heb nu, over het algemeen, zelfs meer kandidaten dan voor het kampioenschap in Rwanda. Misschien omdat het in Rwanda een te lastig parcours was. Voor mij was dat meer een klimparcours dan een klassiek parcours. Dat zag je uiteindelijk ook in de uitslag terug, denk ik."

Remco Evenepoel en Wout van Aert worden de kopmannen. Dat lijkt nu al zeker. Maar hoe zal de rest van de selectie eruitzien? "Een renner als Arnaud De Lie heeft op dat parcours ooit lang meegedaan", herinnert Pauwels zich. "Ik hoor dat Jasper Stuyven gemotiveerd is om mee te gaan, Thibau Nys krijgt na zijn lastig voorjaar een seizoen met nieuwe accenten en spreekt er van."


"In de breedte gaan we een heel sterk blok op de been kunnen brengen. Daar ben ik nu al van overtuigd." De laatste Belgische wereldkampioen was Remco Evenepoel in 2022. Hij was toen de beste in het Australische Wollongong. Krijgen we dit jaar een opvolger?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
World Championship TTT
Serge Pauwels

21:30
Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Thomas Pidcock Ilan Van Wilder Oliver Naesen Maxim Van Gils Mauri Vansevenant Andrej Hauptmann Mathieu Van Der Poel Victor Campenaerts Sandrine Tas Serge Pauwels Marijn De Vries Arnaud De Lie Thibau Nys Danilo Napolitano Wim Vansevenant Ine Beyen Greg Van Avermaet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved