Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"



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Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google! Maxim Van Gils (26) maakte gisteren zijn rentree in competitie na zijn stevige val in de Clásica Jaén. Hij stond aan de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Onze landgenoot had meteen een goed gevoel, maar zag ook een werkpunt.



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