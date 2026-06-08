Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

Demi Vollering zette de Giro d'Italia Women gisteren nog helemaal naar haar hand. De ster van FDJ United-SUEZ maakte haar achterstand op Anna van der Breggen ongedaan en mocht zo alsnog met de roze trui naar huis. De Nederlandse schrijft ook een uniek stukje geschiedenis.

Na de ingekorte koninginnenrit naar de Colle delle Finestre zag het er nochtans benard uit voor Vollering. Ze kon Van der Breggen niet uit het roze rijden en ging met een kleine minuut achterstand de slotrit in.

Vollering had een plan

Op papier leek Van der Breggen bijna zeker van de eindwinst. Ook Vollering leek er na zaterdag niet meer in te geloven, maar ze had wel degelijk een plan. De kopvrouw van FDJ United-SUEZ versnelde op de Colletta di Brondello. Van der Breggen moest lossen. Vollering sloot daarna aan bij de kopgroep en werd niet meer teruggepakt door Van der Breggen.

"Ik kan het niet geloven", wordt Vollering in haar flashinterview geciteerd door Sporza. "Ik durfde pas te dromen van de roze trui toen ik meer dan twee minuten voorsprong had."

Vollering moest risico's nemen. "Ik heb de tijdrit van mijn leven gereden op de laatste beklimming. Ik moest het risico durven lopen om alles te verliezen. En het is gelukt."

Vollering schrijft geschiedenis

Vollering blijft zo een van de best presterende vrouwen in het peloton dit jaar. In het klassieke voorjaar boekte ze al heel knappe resultaten. Ze won onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Met haar eindzege in de Giro schrijft ze ook geschiedenis. Na Annemiek van Vleuten werd ze namelijk nog maar de tweede vrouw die de drie grote rondes in het wielrennen wist te winnen. Vollering won de Tour in 2023 en de Vuelta in 2024 en 2025.

Favoriete in de Tour

Begin augustus gaat ze op zoek naar haar tweede eindwinst in de Tour. Daar wil ze nog een succesvolle pagina aan haar al heel bijzondere seizoen toevoegen. Na haar Giro-winst start ze nog meer dan gewoonlijk als topfavoriete.