De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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Matteo Jorgensen (26) moet dit jaar in de Tour opnieuw een van de topluitenanten worden van Jonas Vingegaard. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike zal zich daarvoor voorbereiden in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Aan de eerste rit hield hij alvast een goed gevoel over.