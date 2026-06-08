Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname
Foto: © photonews
Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!
Succes voor Jordi Meeus gisteren. Onze landgenoot won de Brussels Cycling Classic en zet zijn kandidatuur voor de Tour zo kracht bij.
Jordi Meeus praat over mogelijke Tourdeelname
Meeus rijdt een goed seizoen. Hij was eerder al de beste in de Ename Samyn Classic en de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke.
Toch is hij nog niet zeker van deelname aan de Tour. Al behoort hij wel tot de kanshebbers. "Ik weet niet of het echt heel moeilijk gaat worden om in de Tour-selectie te geraken", vertelde Meeus na zijn zege in Brussel aan WielerFlits.
"Ik zit nog altijd in de voorselectie en maak dus kans om naar Frankrijk te mogen." In 2023 won Meeus de slotetappe van de Tour. Hij heeft dus al bewezen dat hij er kan wedijveren met de beste sprinters van het pak.
Succes voor Jordi Meeus vandaag. Onze landgenoot won de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke én had meteen belangrijk nieuws in petto.
Meeus haalde het voor Danny van Poppel en Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM). "Er zijn nog zekerheden in deze Vierdaagse van Duinkerke", werd Meeus achteraf geciteerd door Sporza.
Meeus voelde de vermoeidheid
"Na mijn derde plek dinsdag in de Classique Dunkerque is dit wel mooi. Danny heeft goed de sprint voor mij aangetrokken en ik kon het afmaken. We hebben er nochtans enkele pittige dagen opzitten. De vermoeidheid was er wel en de hitte vandaag maakte het extra zwaar, maar ik ben blij dat de zege binnen is", klonk hij tevreden.
Meeus kon ook al verklappen dat een Tour-deelname zeker op tafel ligt. "Ik sta op de longlist van de ploeg voor de Tour", vertelt hij daarover. "Maar of dat ook wil zeggen dat ik start in Barcelona, dat is wat anders."
Meeus wil eerst genieten
"Of dit iets te maken heeft met het feit dat ik weleens zou kunnen vertrekken bij de ploeg? Dat is werk voor mijn manager. Laat ons eerst wat genieten van deze mooie prestatie", voegt hij toe.
Meeus heeft een aflopend contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe en wordt gelinkt aan een vertrek. Lidl-Trek is van de ploegen die in verband gebracht wordt met onze landgenoot. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief