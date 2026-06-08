Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel is zich volop aan het klaarstomen voor de Tour de France. Onze landgenoot wil er opnieuw gaan voor het hoogst mogelijke, maar moet daarbij afrekenen met enkele kleppers. Tadej Pogacar is er daar een van. Maxim Van Gils heeft nieuws over de Sloveen voor Evenepoel.

Evenepoel maakte dit jaar de overstap van Soudal Quick-Step naar het kapitaalkrachtigere Red Bull-BORA-hansgrohe. Daardoor zijn de verwachtingen toch wel gestegen voor onze landgenoot, die in 2024 al eens derde werd in het eindklassement van La Grande Boucle.

Is er iets mogelijk?

Evenepoel droomt - net als heel België - van Tourwinst. Met Florian Lipowitz als medekopman aan zijn zijde moet er iets mogelijk zijn. "Al moeten we misschien wachten tot Pogacar en of Vingegaard een fout maken", vertelde Ralph Denk, de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, onlangs aan Het Laatste Nieuws. "Ook zij zijn maar mensen. Dat Pogacar nog geen fout maakte? Misschien de komende jaren wél."

Vingegaard lijkt in topvorm naar de Tour te trekken. De Deen vermorzelde de tegenstand in de Giro. Hij won er vijf ritten en het eindklassement. Vooral het gemak waarmee hij klom, doet het beste vermoeden voor Visma-Lease a Bike.

Pogacar ging heel rap in de Sierra Nevada

En dan moeten Evenepoel en Lipowitz uiteraard ook nog rekening houden met Tadej Pogacar. De Sloveen reed een fenomenaal voorjaar en was de voorbije twee jaar telkens de beste in de Tour. Voor de komende editie lijkt Pogacar zich volop klaar te stomen, als we Maxim Van Gils mogen geloven.

Van Gils zag Pogacar in mei toen hij op hoogtestage was in de Sierra Nevada. "We zijn eens samen gaan trainen met Steff Cras, Pascal Eenkhoorn en Valentin Paret-Peintre van Soudal Quick-Step en dan vis je wel bij elkaar, maar verder... Tadej (Pogacar, red.) is ons een paar keer voorbijgestoken, en die ging heel rap", vertelt Van Gils aan Het Laatste Nieuws.

Pogacar oogt heel mager

De Sloveen ging volgens Van Gils heel hard en stond messcherp. "Eerst dachten we dat hij dat deed om wat te bluffen en zich enkele bochtjes verder had verstopt in de bosjes. (lacht) Maar op de top kwamen we hem weer tegen, dus het was wel degelijk een normale kliminspanning voor hem. Ik vond dat hij ook zeer mager oogde."

Pogacar lijkt dus niets aan het toeval over te willen laten: hij wil dit jaar zijn vijfde Tourzege boeken. Evenepoel, Lipowitz en Vingegaard zullen van goeden huize moeten komen. Pogacar won dit seizoen bijna elke koers waar hij aan de start verscheen. Hij zegevierde in Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië.

Zonder voorbereidende rittenkoers

Enkel Wout van Aert was dit seizoen al in staat om de Sloveen te kloppen (in Parijs-Roubaix). Ook Evenepoel zelf laat niets aan het toeval over. Alles moet momenteel wijken voor de Tour. Zijn laatste koers dateert van Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel trekt zonder voorbereidende rittenkoers in de benen naar de Tour. Een vreemde beslissing, vindt voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas. Onze landgenoot houdt vast aan het plan en kiest voor zijn geheel eigen aanpak. Met succes? Of valt er in de Tour opnieuw niets te doen aan Pogacar?

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