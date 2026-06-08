De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"
Foto: © photonews

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José De Cauwer heeft ons weer eens kunnen verblijden met zijn commentaar en ging in op tal van thema's. We geven met veel plezier een bloemlezing.

Tijdens de VRT-uitzending van de eerste rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes beantwoordde De Cauwer de vraag wat van Van Aert verwacht mag worden in deze rittenkoers. "Ik verwacht Wout van Aert één dag voor ritwinst. Hij zal er een van de ritten uitkiezen en kijken hoe ver hij staat. Verder is het koersritme opdoen", luidt zijn oordeel.

"Er zijn een paar etappes waarvan ik denk: als Godon en andere snelle mannen gelost zijn, dan is Wout van Aert misschien toch wel kandidaat om een rit te winnen." Pure sprinters zijn immers niet aanwezig. "Je hebt Godon, Watson, Bauhaus, Coquard en de herbeginnende Matthews. Als het tot een sprint komt, is Van Aert een van de grote kanshebbers."

Van Aert kruist ook ploegentijdrit aan

De Cauwer denkt dat Van Aert ook een goede ploegentijdrit zal kunnen rijden. "Met Jorgenson, Affini, Armirail, Nordhagen en Per Strand Hagenes heeft hij een paar heel straffe tijdrijders bij zich. Die mannen van Visma | Lease a Bike kunnen die tijdrit winnen. Ze hebben hier een heel goed team. Verder denk ik dat hij zal opbouwen naar de Tour."

De Cauwer is er zelf zeker van dat Van Aert hier goed zal uitkomen. "Hij heeft deze week een kleine valpartij gehad met de tijdritfiets, maar hij maakt er zelf geen spel van. Het zal dus ook geen excuus zijn." In de Tour de France zal Van Aert overigens niet meer worden bijgestaan door Grischa Niermann. Over diens vertrek heeft De Cauwer ook een mening.

De Cauwer ziet evolutie in het wielrennen

"We gaan een beetje de richting van het voetbal uit. De trainers en managers veranderen daar ook van ploeg. Zolang ik de wielrennerij ken, bestond dat niet bij ons. Renners wegkopen bestond ook niet. Personeel weghalen deed men ook niet." De enige uitzondering was dat een renner van ploeg veranderde en zijn verzorger meenam.

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"Nu is het gewoon kijken: wie lijkt in ons team te passen, wie heeft er nog meer kennis? Het personeel zit niet aan de salarissen van de renners", haalt De Cauwer een belangrijke factor aan. "Grischa Niermann is goed betaald bij Visma | Lease a Bike, maar een ploeg als Lidl-Trek vraagt wat het moet kosten en doet dan maal twee."

De Cauwer weet hoe moeilijk het is om snel te rijden

Dan is de knoop al snel doorgehakt. Zelf heeft De Cauwer respect voor iedereen in de wielersport en zeker voor elke renner. Hij weet immers hoe moeilijk het is om even in je eigen straat pakweg 45 kilometer per uur te rijden. "Ik ben sinds twee, drie jaar weer geregeld met de fiets aan het rijden", komt hij met een nieuwsfeit voor de dag.

Christophe Vandegoor wilde weten of De Cauwer dan zelf 45 kilometer per uur haalt. "Zelfs in een afdaling van een viaduct niet", lacht de voormalige bondscoach. "Ik doe ook geen poging: zo ver is het gekomen. Ik zit mezelf wel uit te lachen op de fiets. Dan denk ik: jongen, jongen, jongen, hoe is het zo ver kunnen komen?" De Cauwer sprak ook over de bruiloft van Lotte Kopecky en Axel Merckx.

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Jose De Cauwer

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