Bradley Wiggins wikt en weegt de Tourkansen van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft van de Tour de France een hoofddoel gemaakt dit seizoen. De kopman van Red Bull-Bora-hansgrohe wil zo lang mogelijk meestrijden, maar zal moeten opboksen tegen onder meer Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins denkt dat de Belg niet kansloos is.

Remco Evenepoel werd al eens derde in de Tour van 2024. Hij mocht toen plaatsnemen op het podium naast Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Met dat duo zal onze landgenoot ook dit jaar moeten afrekenen in zijn zoektocht naar Toursucces.

Twee kopmannen

Het wordt een moeilijke opdracht, maar de druk wordt bij Red Bull-Bora-hansgrohe verdeeld over de schouders van zowel Evenepoel als Florian Lipowitz. Beiden gaan ze als kopman naar La Grande Boucle. Het koersverloop zal moeten uitwijzen wie de meest vooruitgeschoven pion wordt bij de Duitse ploeg.

In België hopen we uiteraard dat dat Evenepoel wordt. Ons land wacht al sinds 1976 op een nieuwe Tourtriomf. Lucien Van Impe was de laatste Belg die het geel mee naar huis mocht nemen. De Kleine van Mere deed dat in de warme zomer van 1976.

Bradley Wigging spreekt

Kan Evenepoel dat succes herhalen in het tijdperk van Pogacar en Vingegaard? Ex-winnaar Bradley Wiggins denkt er het zijne van. "Het wordt voor hem, zoals voor iedereen, een moeilijke opdracht. Pogacar is de man die ze allemaal moeten kloppen", wordt de Brit geciteerd door Sporza.

Wiggins wil Evenepoel tegelijkertijd wel niet afschrijven. "Hij is een klasbak en zit nu in een sterker team. Je moet altijd rekening houden met Remco." Wiggins liet zich ook uit over Paul Seixas. "Seixas zal er wel staan, denk ik, maar hoe lang hij zich kan meten met renners als Pogacar en Vingegaard, valt nog af te wachten."



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Tourwinst in 2012

Als Wiggins spreekt, luistert de wielerwereld. De Brit won de Tour in 2012 en domineerde het wielrennen op dat moment met het toenmalige Sky Procycling. Hij won daarnaast onder meer een wereldtitel in het tijdrijden en vierde talloze successen in het baanwielrennen. Kortom: een wielernaam als een klok. Met Wout van Aert als favoriete renner.