Eerste incident na Roubaix is een feit ... door valpartij van Van Aert: "Het was mijn eigen fout"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Eerste incident na Roubaix is een feit ... door valpartij van Van Aert: "Het was mijn eigen fout"
Foto: © photonews

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Wout van Aert heeft zich weer gemeld in het peloton ... na het oplopen van een valpartij. Dat kan hij niet camoufleren.

De steun van de Belgische supporters in Vizille, de startplaats van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, zal deugd gedaan hebben. Er waren bij Van Aert immers sporen van een valpartij. Er was een verband aangebracht aan de rechterarm van Van Aert en hij droeg ook een pleister op zijn rechterknie. Dan is de conclusie natuurlijk snel gemaakt.

Van Aert bevestigde voor aanvang van de openingsetappe bij Sporza en VTM NIEUWS dat hij ten val was gekomen. "Ik ben inderdaad maandag op training gevallen", geeft Van Aert toe. Als hij het graag had stilgehouden, viel dat plan in het water. "Ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké."

Van Aert viel door onoplettendheid

Van Aert onderstreept dus onmiddellijk ook wel dat het niet al te ernstig is. "Het valt wel mee, eigenlijk. Anders had ik natuurlijk niet aan de start gestaan. Ik denk niet dat ik er al te veel last van ga hebben." Over de omstandigheden van zijn val kon hij ook nog iets kwijt. "Even een onoplettendheid. Het was mijn eigen fout", slaat hij mea culpa.

"Ik was met de tijdritfiets aan het rijden. Ik was mijn stuur plots kwijt en ik lag op de grond", doet Van Aert zijn verhaal. Het positieve is dat hij er zelf niet al te zwaar aan tilt. Van Aert kent zelf wel het verschil qua impact, want hij heeft al zware valpartijen meegemaakt in zijn carrière. Denk maar aan zijn crash in de Tour-tijdrit in Pau in 2019.

Niet zo erg als bij zwaarste crashes van Wout

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Van Aert liep toen een diepe wonde op nadat hij tegen de dranghekken knalde. Andere zware valpartijen liep hij op in 2024, in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen lag zijn rug open, na de Vuelta moest hij lang herstellen van een knieblessure. Zo erg is het deze keer dus allemaal niet.

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Wout Van Aert

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