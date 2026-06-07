Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

Eigenlijk weten we relatief weinig over de afgelopen trainingsperiode van Wout van Aert. Hij moest toch van ver komen, zo laat zijn trainer Mathieu Heijboer weten.

Dat vertelde Heijboer bij Sporza. "We hebben deze wedstrijd echt wel nodig om nog een stukje te groeien richting de Tour de France. Wout heeft een heel goed trainingsblok gehad in Sierra Nevada. Hij moest natuurlijk ook wel van verder komen na het voorjaar." Die laatste zin is toch een verrassende uitspraak. Wat bedoelt hij?

De Nederlander legt het vervolgens meer in detail uit. "Na de overwinning in Roubaix zijn er heel veel vieringen op hem afgekomen. Hij heeft de tijd moeten nemen om ervan te bekomen en ervan te genieten. Om dan weer in het ritme te komen van het trainen, kostte misschien iets meer moeite dan zonder zo'n hoogtepunt."

Hoogtestage Van Aert goed verlopen

Heijboer zag aan de manier waarop ze moesten opstarten dat het intens was voor Van Aert om het allemaal te managen. "Het duurde misschien net iets langer, met een goede reden. Er is geen paniek of zo: inmiddels is de hoogtestage in Sierra Nevada heel erg goed verlopen. Wout staat er conditioneel alweer heel goed voor", aldus zijn coach.

Het ideale scenario is natuurlijk dat Van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog enkele procentjes kan winnen. De Dauphiné was al vaak een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France, ook voor Van Aert. Op dat vlak is er niets nieuws. In 2025 startte Van Aert niet in de Dauphiné, omdat hij de Giro had gereden.

Van Aert terug in de 'Dauphiné'

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Van Aert maakt dit jaar dus zijn terugkeer in de Franse rittenkoers. In aanloop naar de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes liet Van Aert zich uit over verschillende thema's. Zo reageerde hij op het vertrek van Grischa Niermann bij Visma | Lease a Bike en zijn valpartij op training.