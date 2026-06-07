Paul Seixas wil iets duidelijk maken over de Tourstrijd met Pogacar en Vingegaard

Paul Seixas beleeft een ongelooflijk jaar. De negentienjarige ster van Decathlon CMA CGM Team brak helemaal door en wordt door sommigen zelfs al naar voren geschoven als potentiële Tourwinnaar. Zelf blijft hij voor de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stevig met de voeten op de grond.

Paul Seixas verlegt de grenzen van het wielrennen. Op zijn negentiende behoort hij nu al tot de top en laat hij routiniers achter zich. Hij won dit seizoen een rit in de Ronde van de Algarve, de Faun-Ardèche Classic, verschillende ritten en alle klassmenten in de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl.

𝗜𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 from 19-year-old Paul Seixas 🏆😮



The Frenchman becomes the youngest ever La Flèche Wallonne winner with a strong sprint on the Mur de Huy.



𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭:

1. Seixas

2. Schmid, +3”

3. Tulett, s.t.



📸 Getty Images

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🇧🇪 #FlecheWallonne pic.twitter.com/xUpPmpvdLI — Velon CC (@VelonCC) April 22, 2026

De Franse Tourhoop

In Luik-Bastenaken-Luik was hij lang de enige die Tadej Pogacar kon volgen. Hij moest pas op de Roche-aux-Faucons een gaatje laten met de wereldkampioen. Daarvoor werd hij ook al in Strade Bianche knap tweede na het Sloveense fenomeen.

De twee zullen elkaar opnieuw kruisen in de Tour de France. Seixas maakte in een filmpje bekend dat hij zal deelnemen en draagt de Tourhoop van de Franse natie op de schouders. Hij staat ter voorbereiding van La Grande Boucle vandaag aan de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Een beproefd recept

"Het is een beproefd recept voor wie in juli succesvol wil zijn", vertelde hij op een persbabbel, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Als je goed bent in de Dauphiné (vroegere benaming van de rittenkoers, red.) ben je dat doorgaans ook in de Tour. Ca reste un avant-gout, een voorsmaakje. Maar wel eentje met nut."



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🗣️ Paul Seixas se prepara para el Tour de Francia en el nuevo Dauphiné:



"Afrontaré este Tour Auvergne-Rhône-Alpes con grandes ambiciones, tras tres semanas de entrenamiento en altitud"#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/3PJmpWyPMw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 4, 2026

Dat voorsmaakje moet hem voorbereiden op de clash in de Tour met Pogacar. Ook Jonas Vingegaard zal daar aan de start verschijnen. Het weerhoudt Seixas er niet van om te dromen, mét het nodige realisme.

Geen stoute voorspellingen

"Tuurlijk droom ik ervan om Pogacar te verslaan", vertelt hij. "Maar hey, we moeten met z’n allen realistisch blijven. Hij is viervoudig Tourwinnaar. Mijn respect voor hem en ook voor Jonas Vingegaard is enorm. De cijfers liegen niet. Zíj werden de voorbije vijf jaar telkens één en twee. Ik waag me dus zeker niet aan stoute voorspellingen."