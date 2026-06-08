Deen pakt mooiste zege uit carrière in Tour Auvergne-Rhône Alpes, Belg speelt hoofdrol

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De tweede rit in de Tour Auvergne-Rhône Alpes is een prooi geworden voor de Deen Anthon Charmig. De renner van Uno-X kwam alleen binnen en pakte de grootste zege uit zijn carrière.