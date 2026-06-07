“Tadej Pogacar wint alle Monumenten dit seizoen”: boude voorspelling kwam bijna uit ... en wat nu?

Het wielerseizoen 2026 is zo stilletjes aan halfweg. En dus is het ook meteen tijd voor een vooruitblik, maar een nabeschouwing. In de eerste analyses werden een paar grote namen meteen naar voren geschoven en werd er wild gedroomd over Tadej Pogacar. En zo ver waren ze er nu ook weer niet van.

Vorig seizoen verdeelden Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel de Monumenten netjes onder elkaar. En de vraag was: welke andere renner gaat hen daarvan in 2026 weten af te houden? Volgens Johan Bruyneel was er in zijn analyse vooraf alvast niemand te vinden.

“Er kunnen altijd blessures of andere zaken zijn, maar als er niets geks zou gebeuren en niemand is ziek, dan zijn er twee renners die de vijf Monumenten gaan winnen. Van der Poel wint volgens mij opnieuw Milaan – SanRemo, tenzij Pogacar hem deze keer zou kunnen lossen.”

Tadej Pogacar verzamelt Monumenten

“Ik ga zeggen dat van der Poel ook Parijs – Roubaix gaat winnen en Tadej Pogacar de drie andere Monumenten”, ging hij verder in THEMOVE+. “Wat hetzelfde zou zijn als in 2025, exact hetzelfde." Spencer Martin durft zelfs nog iets stouter te zijn in zijn voorspellingen.

“Ik heb het gevoel dat we in 2026 een Pogacar gaan zien die we tot dusver nog niet hebben gezien. Ik ga zeggen dat Pogacar alle vijf de Monumenten gaat winnen.” “Je bent gek”, aldus Bruyneel. “Maar het is eigenlijk echt wel mogelijk."





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"Niemand heeft de vijf Monumenten in één jaar gewonnen – het is al moeilijk om ze doorheen de carrière al te winnen. Enkel Merckx, De Vlaeminck en Van Looy hebben het in hun carrière weten te doen. Pogacar die het in één jaar doet? Dat zou al te gek zijn."

Slotsom: het is zover niet gekomen. De Ronde van Lombardije moet nog gereden worden in 2026 en het is al niet meer mogelijk voor Tadej Pogacar om alle Monumenten dit jaar op zijn naam te schrijven. Parijs-Roubaix was namelijk een prooi voor Wout van Aert.

Wanneer komt Parijs-Roubaix op de erelijst van Tadej Pogacar?

Het had ook anders kunnen lopen, want Tadej Pogacar won wel de drie andere Monumenten en werd in Parijs-Roubaix tweede. En Mathieu van der Poel had zowel in Milaan - SanRemo als in Parijs-Roubaix (zonder pech) misschien ook wel meer kunnen laten zien, maar dat gaan we nooit weten.

Dat in het najaar Tadej Pogacar alweer de favoriet is voor de Ronde van Lombardije? Daar hoeft na de vorige edities geen enkele twijfel over te bestaan. Dat zou meteen ook al het veertiende Monument voor de Sloveen kunnen worden.

Alle gaatjes op de erelijst vullen ...

Om maar te zeggen: Pogacar is dominant. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt wel nog op zijn erelijst en na twee keer een tweede plaats is de vraag wanneer hij daar toch nog eens voor zal gaan. Na de editie van dit jaar leek hij weinig zin te hebben, maar tegen volgend jaar zal dat vermoedelijk weer anders liggen.

Mogelijk kan hij iets later gaan pieken in zijn voorjaar en daardoor ook dat hiaat op de erelijst vullen. Er zijn er al niet te veel meer en alles wijst in de richting dat de Sloveense alleskunner tot het gaatje wil gaan om de gaatjes te vullen.