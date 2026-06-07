De Giro Women bewijst het: de toekomst van het Belgische vrouwenwielrennen is verzekerd

In de Giro Women staat vandaag de slotrit op het programma. Demi Vollering was zaterdag de beste in de ingekorte koninginnenrit, maar kon haar landgenote Anna van der Breggen niet uit het roze rijden. Lore De Schepper doet het ondertussen uitstekend in Italië.

Door een lawine werd het parcours van de koningininnenrit drastisch aangepast en kwam de finish één kilometer voor de top van de Colle delle Finestre te liggen. Demi Vollering zette de rit naar haar hand, maar het was onvoldoende om de roze trui aan te trekken. Die blijft om de schouders van Anna van der Breggen.

Een sterke Lore De Schepper

Op de achtergrond zette onze landgenote Lore de Schepper (20) een knappe prestatie neer. De renster van AG Insurance-Soudal Team werd twaalfde en bleef daardoor elfde in het algemene klassement. Het verschil met nummer tien, Valentina Cavallar, is amper 17 seconden. Dat is zeker overbrugbaar in de slotrit, waar nog een paar beklimmingen op het programma staan.

Ploegleider Stijn Steels durfde voor de voorlaatste etappe alvast te dromen van de top tien. "Dat zou een heel mooi resultaat zijn", vertelde Steels aan Het Laatste Nieuws. "In de Vuelta kwam Lore één seconde tekort om de top tien te halen, dus als dat nu wel lukt, zou dat mooi weggeveegd zijn, maar zelfs de top vijftien is een indrukwekkende prestatie tegen dit deelnemersveld."

𝐃𝐢𝐠𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞.🐺💪🏻



→ A hard-fought day ends with Lore De Schepper in 10th and Urška Žigart in 11th, both on the stage and in GC.#TheWolfpack | @girowomen pic.twitter.com/wPoWCHEeb0 — AG Insurance - Soudal Pro Cycling Team (@agsoudal) June 3, 2026

De Schepper is nog maar 20, maar laat zich al volop zien. In de Vuelta waar Steels over sprak, pakte ze naast de elfde plaats in het eindklassement ook de jongerentrui.





De Schepper zette grote stappen

Steels ziet dat zijn poulain grote stappen heeft gezet. Zo positioneert ze zich beter en is ze veel regelmatiger geworden. "Los van het resultaat haal ik veel voldoening uit de manier waarop Lore koerst", aldus Steels.

"De voorbije jaren had ze vaak moeite om zich goed te positioneren in het peloton, zelfs begin dit jaar was dat nog een werkpunt in de Ronde van Valencia, maar nu rijdt ze voortdurend bij de eerste dertig op de cruciale punten en ook in de afdalingen wordt ze niet weggezet. Er komt ook meer constantheid in haar prestaties. Het wisselvallige is er stilaan uit."

Dat belooft voor de toekomst van het Belgische vrouwenwielrennen. Samen met Fleur Moors (20) lijkt De Schepper de nieuwe vaandeldraagster te kunnen gaan worden.