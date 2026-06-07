Dit zegt Wout van Aert over het vertrek van ploegleider Grischa Niermann

Wout van Aert keert vandaag terug in competitie op de weg. De ster van Visma-Lease a Bike zal zich in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes voorbereiden op de Tour de France. Eerder raakte bekend dat Grischa Niermann de Nederlandse formatie verlaat en naar Lidl-Trek trekt. Van Aert liet zich daarover uit.

Het is een publiek geheim dat Wout van Aert en Grischa Niermann het uitstekend met elkaar konden vinden. Samen beleefden ze talloze hoogte- en dieptepunten, zoals de overwinning in Parijs-Roubaix. Het vertrek van Niermann bij Visma-Lease a Bike (naar Lidl-Trek) had Van Aert niet zien aankomen.

Van Aert spreekt over "jammerlijk nieuws"

"Toen ik het nieuws vernam, was ik uiteraard verrast", wordt Van Aert op een persmoment geciteerd door Het Nieuwsblad. "Toen ik in 2019 bij de ploeg kwam, was Grischa al deel van het team. Grischa en ik hadden een heel goede band, we hebben heel lang samengewerkt, en ik was graag met hem blijven samenwerken. Natuurlijk is dat dan jammerlijk nieuws om te krijgen."

🇧🇪 Van Aert admits 🇩🇪 Niermann exit will hit Visma, but insists team will not collapse



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📸 Cor Vos pic.twitter.com/l4anx9kh1l — Domestique (@Domestique___) June 6, 2026

Marc Reef wordt doorgeschoven en zal de rol van Niermann op zich nemen. Van Aert denkt dat er daardoor toch wel wat zal veranderen. "Wat uiteraard zijn impact gaat hebben. Iedereen werkt anders. Marc gaat die rol op zijn manier invullen."

Stevige fundamenten

Toch zijn de fundamenten en de organisatie van Visma-Lease a Bike stevig genoeg om het vertrek van Niermann op te vangen. Ploegbaas Richard Plugge moet wel nog steeds een hoofdsponsor vinden om Visma te vervangen in 2027. Hij blijft ondertussen herhalen dat de "cultuur binnen de ploeg belangrijker is."





Van Aert - die een levenslang contract heeft bij Visma-Lease a Bike - maakt zich geen zorgen. "Richard heeft daarin gelijk", zegt hij. "Het verleden bewijst dat ook. Als ploeg hebben wij een organisatie neergezet waarin we mensen proberen op te leiden. Ik ben echt niet bang dat het hier straks als een kaartenhuisje in mekaar stort."

Así se vivió la victoria de Van Aert en el carro del Visma. La técnicos también tienen corazón. https://t.co/w44abtkwGY — Bicitlán Radio (@BicitlanRadio) April 12, 2026

Niermann is zeker niet de eerste die Visma-Lease a Bike verlaat. Sportief directeur Merijn Zeeman koos eerder al voor een voetbalavontuur bij AZ Alkmaar, terwijl trainer Tim Heemskerk dit jaar naar Red Bull-BORA-hansgrohe trok. Veel verschuivingen dus. Maar grote zorgen lijkt Van Aert zich daardoor niet te maken.