Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton
Foto: © photonews

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Na zijn rentree in het peloton is het bij Wout van Aert geen volledige goednieuwsshow. Hij heeft er een eerste dag in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opzitten die er serieus heeft ingehakt.

Het meest opvallende nieuws rond Wout van Aert was het feit dat hij maandag ten val was gekomen op training. Van Aert minimaliseerde de ernst van de valpartij. Het is niet onlogisch dat hier toch wat ongerustheid over was, vooral over het effect van de wedstrijd op zijn verwondingen. De meeste pijn zat echter in de benen, gaf hij toe.

Dat vertelde Van Aert na afloop van de openingsetappe bij VTM NIEUWS en Sporza. "Ik had wel wat pijn in de benen. Ik had geen geweldig gevoel. Ik heb geprobeerd de ploeg een beetje te helpen om Matteo Jorgenson in positie te brengen en daarna niet aan te dringen." Jorgenson is de klassementsman van Visma | Lease a Bike in deze koers.

Van Aert maakt zich geen grote zorgen

In het algemeen kwam de eerste etappe wel grotendeels overeen met de verwachtingen van Van Aert. "Ik had wel een zware eerste rit verwacht en dacht eerder aan de klassementsmannen. Zelf had ik gehoopt op een beter gevoel, maar het is niets waar ik mij zorgen over maak", tilt Van Aert er niet zwaar aan. "We zijn hier om beter te worden."

De geschiedenis leert dat dit ook wel moet lukken voor Van Aert. Hij heeft immers wel vaker wedstrijden gebruikt om koershardheid op te doen. Dit jaar gebruikte hij vooral Tirreno-Adriatico op die manier in aanloop naar de klassiekers. Dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Vorig seizoen reed hij de Giro deels op dezelfde wijze.

Van Aert weet wel hoe hij hier mee moet omgaan

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Van Aert zocht in 2025 in de Giro naar betere vorm richting de Tour de France. Een jaar later is Van Aert dus met dezelfde bedoeling naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gekomen. Hij weet wel hoe hij ermee moet omgaan als het vanaf de eerste dag nog niet vlekkeloos verloopt.

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