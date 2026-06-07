Lipowitz ziet dark horse in Tour: "Hij gaat Pogacar en Vingegaard het leven zuur maken"

Florian Lipowitz zal als een van de kopmannen van Red Bull-Bora-Hansgrohe starten aan de Tour de France. Samen met Remco Evenepoel moet hij concurreren met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Al ziet de Duitser daar ook een andere kandidaat voor: Paul Seixas.

Lipowitz werd vorig jaar derde in de Tour. Evenepoel deed hetzelfde in 2024. Dat moet ze vertrouwen geven om de strijd aan te binden met Pogacar en Vingegaard. Die azen op hun respectievelijke vijfde en derde Tourzege.

Lipowitz is op zijn hoede voor Seixas

Door het ploegenspel goed uit te spelen kan Red Bull-Bora-Hansgrohe misschien wel voor een verrassing zorgen. Lipowitz denkt dat een andere pion zal kunnen concurreren met de twee Tourlegendes.

"Pogacar of Vingegaard verslaan is natuurlijk ontzettend moeilijk, maar ik denk dat Paul Seixas hen het leven zuur gaat maken", vertelt Lipowitz aan de Duitse tak van Eurosport, geciteerd door WielerFlits.

Seixas zette grote stappen

"Hij heeft dit jaar enorm sterk gereden en een gigantische stap gezet ten opzichte van vorig seizoen. Hij wordt een zware tegenstander voor hen." Seixas zette op zijn negentiende inderdaad grote stappen dit seizoen.

Het Franse goudhaantje schitterde in de Ronde van de Algarve, de Faun-Ardèche Classic, Strade Bianche, de Ronde van het Baskenland, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Telkens won hij of was hij dicht bij de zege.





Volgens Lipowitz zal Seixas hoge ogen gooien in de Tour. In Frankrijk hopen ze er vurig op. Onze zuiderburen wachten al sinds 1985 op een nieuwe Franse winnaar. Icoon Bernard Hinault was toen de laatste die daarin slaagde. Seixas kwam al uitstekend voor de dag op kortere beklimmingen, maar nu mag hij zich in de Tour ook bewijzen op lange cols.

Lipowitz is zelf tevreden

Lipowitz zal zijn eigen koers rijden en is tevreden over zijn seizoen tot nu toe. "Het hele voorjaar heeft me zelfvertrouwen gegeven. Na de Tour van vorig jaar heb ik een moeilijke periode gehad. Tot aan Catalonië was het een lange weg terug en ik maakte me vooraf veel zorgen. Gelukkig ging het van koers tot koers beter."