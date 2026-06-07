Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

Sven Nys heeft een update gegeven over hoe het gaat met zijn zoon Thibau Nys, die zich aan het voorbereiden is op zijn eerste wegkoersen van het seizoen. Nys junior kon door een knieoperatie nog geen wegwedstrijden rijden in 2026.

Sven Nys gaf commentaar tijdens de VRT-uitzending van de Brussels Cycling Classic. Karl Vannieuwkerke wilde wel eens weten hoe het inmiddels met Thibau Nys gesteld is. "Zeer goed", stelt Sven hem meteen gerust. "Er zijn totaal geen naweeën geweest van de operatie die hij heeft ondergaan. Daar ben je altijd wel wat bang voor."

Sven legt uit waarom dat risico bestaat. "Als je moet revalideren en opbouwen, kunnen er complicaties komen, of kwaaltjes omdat je ergens gaat compenseren. Dat is allemaal niet gebeurd. Hij heeft de tijd genomen om de opbouw goed aan te pakken. Hij is nu op zowat 90 procent. Aan de laatste procentjes werk je in de laatste fase: de competitie."

Thibau Nys maakt indruk op training

Sven Nys zit zo wel in de buurt van de inschatting van zijn zoon. Trainer Paul Van Den Bosch onthulde onlangs dat Thibau zelf denkt dat hij op 95 procent van zijn kunnen zit. "Ik heb hem bezig gezien op training in de Ardennen. Er gaat opnieuw kracht van uit", heeft Sven een goede indruk. Thibau begint volgende week met koersen.

Thibau Nys zal zijn heroptreden maken op 14 juni in de GP Gippingen, de eendagskoers waarin hij al eerste en tweede werd. Daarna koppelt hij daar de Ronde van Zwitserland aan vast. "Als je de Tour niet rijdt, is er in deze fase van het jaar nog weinig competitie mogelijk", schetst Sven een probleem. "Nu hij conditie heeft opgebouwd, wil je wel wat koersen."

Gelukkig is er nog het BK



Het is inderdaad een probleem voor wel meer wielrenners. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en de Ronde van Zwitserland worden vaak renners ingezet die zich voorbereiden op de Tour de France. Als je de Tour niet rijdt, zijn er weinig opties op het hoogste niveau. Daarnaast zijn er alleen de nationale kampioenschappen.