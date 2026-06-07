Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic
Foto: © photonews
Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!
Vandaag staat de slotrit op het programma in de Giro d'Italia Women. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes begint dan weer met de openingsetappe en in België is het de Brussels Cycling Classic.
Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic
Jordi Meeus reageerde na zijn overwinning in de Brussels Cycling Classic. Hij maakte op de streep meteen het zegegebaar, hoewel het toch een millimetersprint was. "Ik was op de finishlijn vrij zeker. Ik voelde Fretin op links komen en daarna bleven we zowat op gelijke hoogte. Ik lanceerde mijn sprint goed, maar won daarna niet meer aan snelheid. Ik was blij dat ik de meet zag", bleef de snelle man van Red Bull-BORA-hansgrohe er rustig onder.
Meeus was ook vol lof voor zijn lead-out Danny van Poppel. "Het is een groot plezier om met hem de sprints te rijden. Hij geeft me veel rust voor de echte sprint. Hij deed een perfecte lead-out."
Vollering wint Giro d'Italia Women
Ine Beyen had Demi Vollering nog niet afgeschreven voor de eindzege in de Giro d'Italia Women en heeft met die inschatting gelijk gekregen. Nochtans bedroeg de kloof met leidster Van der Breggen 49 seconden voor aanvang van de laatste rit. Er volgde nog wel een slotrit van en naar Saluzzo op de laatste dag. Het bleek wel degelijk nog mogelijk om Van der Breggen pijn te doen: zij moest 2'23" toegeven op de kopgroep.
Van der Breggen tuimelde zo van de eerste naar de derde plek in het klassement. Vollering hield zich in de kopgroep van vier rensters afzijdig in de sprint, maar stak dus wel de eindzege op zak. Longo Borghini spurtte naar de ritzege. In het eindklassement eindigde Niedermaier tweede achter eindwinnares Vollering.
Meeus wint Brussels Cycling Classic
De Brussels Cycling Classic stond vandaag op het programma en daar werd zoals vaak weer een massasprint verwacht. In de laatste vijf kilometers gingen drie renners tegen de grond. Onder andere Ferre Geeraerts, ploegmaat van sprinter Tom Crabbe, was hierbij betrokken. Op de Hoube de Strooperlaan crashten er nog meer renners. Bij EF Education-EasyPost trachtten ze de boel te ontregelen.
Jordi Meeus wins Brussels Cycling Classic 2026https://t.co/8HweBHOg6S pic.twitter.com/v6mMH6gmKC— Eemeli (@LosBrolin) June 7, 2026
Meeus kwam er in het midden van de weg wel door maar moest nog lang volhouden. Er kwam onder andere concurrentie van Girmay en Fretin, maar Meeus was toch weer de snelste. Meeus won onlangs nog de openingsetappe van de Tour de Wallonie en scoort nu dus ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Weer een mooi succes dus voor Meeus en voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Fretin werd tweede.
Debruyne tweede in Tour Auvergne-Rhône-Alpes
In de lastige openingsetappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes bleef Alex Baudin als enige van de tien vluchters voorop tot diep in de finale. De renner van EF Education-EasyPost mocht dromen van een heel mooie dubbelslag, want zijn voorsprong bedroeg nog een kleine minuut bij het ingaan van de slotkilometers. Er vormde zich wel een achtervolgende groep, met onder andere Oscar Onley en ook de Belg Ramses Debruyne.
😍🥇 𝗔𝗟𝗘𝗫 𝗕𝗔𝗨𝗗𝗜𝗡 🇫🇷 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗨𝗩𝗘𝗥𝗚𝗡𝗘 𝗥𝗛𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟𝗣𝗘𝗦 🇫🇷🔥✨️— Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) June 7, 2026
⭐️Première victoire en WT 🌎pour notre français qui prend le maillot jaune 💛
Léo Bisiaux 3è🥉 pic.twitter.com/6kzndXcNB9
Baudin bleef doorstomen. Zijn ritzege kwam niet meer in het gevaar en zo werd hij uiteraard ook de eerste leider. Op een oplopende aankomst spurtte Debruyne bij de achtervolgers nog naar een hele mooie tweede plaats. Léo Bisiaux kwam als derde over de streep.
Riccitello kan Seixas niet meer bijstaan
Paul Seixas wil in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes voor de eindzege gaan, maar na de eerste dag zal hij het al met een teamgenoot minder doen. In de loop van de dag was er immers het nieuws over de opgave van Matthew Riccitello. Zijn ploeg Decathlon CMA CGM gaf meer informatie op X. "Matthew Riccitello moest vroegtijdig uit de koers stappen. Hij was gisteren ziek geworden. Spoedig beterschap."
🇫🇷@tourauverhalpes— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) June 7, 2026
Malade cette nuit, Matthew Riccitello a dû quitter la course prématurément. Bon rétablissement
Feeling sick last night, Matthew Riccitello had to leave the race early. Get well soon Matthew.
#DECATHLONCMACGMTEAM pic.twitter.com/0ZbkOxWo3U
De Amerikaan had dit jaar al de Ronde van de Provence en de Ronde van de Jura gewonnen. Zijn opgave is dus wel een aderlating voor Seixas en voor heel Decathlon CMA CGM.
Vandaag staat de slotrit op het programma in de Giro d'Italia Women. Demi Vollering won de voorlaatste etappe, maar slaagde er niet in om Anna van der Breggen uit het roze te rijden. Vandaag krijgt ze een nieuwe kans, al lijkt ze er zelf niet echt meer in te geloven.
De koninginnenrit in de Giro d'Italia Women werd ingekort door een lawine. Daardoor kwam de finish op één kilometer van de top van de Colle delle Finestre te liggen. Dat speelde in het nadeel van Vollering, die zo minder klimkilometers had om tijd terug te pakken op rozetruidraagster Anna van der Breggen.
Vollering gelooft er niet meer in
De renster van FDJ United–Suez won de rit, maar staat nog altijd op bijna een minuut van haar landgenote. Ze gelooft er niet echt meer in. "Morgen is geen dag waar je een minuut terug kan pakken. Het is jammer, maar het is wat het is", vertelde ze in het flasinterview na de koninginnenrit, geciteerd door WielerFlits.
Ine Beyen denkt bij Sporza echter dat de koers nog niet gereden is. "Ik denk dat de Giro morgen op zijn kop zal staan", klinkt het. "Het moest normaal vandaag gebeuren, maar FDJ-Suez kan niet anders dan dezelfde tactiek toe te passen als vandaag."
Slotrit van 145 kilometer
Als we kijken naar de slotrit, zien we dat er 145 kilometer gepland staan tussen Saluzzo en Salerno. Onderweg ligt de Montoso, een col van eerste categorie van ongeveer 9 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4%. Als Vollering de Giro Women nog wil winnen, zal ze daar mogelijk iets moeten ondernemen. Al is het dan nog héél ver - zo'n negentig kilometer - naar de finish.
De volgende beklimmingen zijn van een minder kaliber. Op de Colletta di Paesana (4,6 km aan gemiddeld 5%) en de Colletta di Brondello (7,1 km aan gemiddeld 6,2%) lijkt de kans minder groot dat Vollering Van der Breggen op grote afstand kan zetten.
Beyen ziet kansen
"Ze moeten het Van der Breggen zo lastig mogelijk maken vanaf de start en die eerste helling komt er al na 45 kilometer. Er zijn dus kansen", ziet Beyen. Ze gaat dus duidelijk niet akkoord met Vollering. Krijgen we nog spektakel?
All you need to know about Stage 9 of the Giro d'Italia Women 2026 👉 https://t.co/1vMPwBtCt5— Giro d'Italia Women (@girowomen) June 7, 2026
.
Tutto quello che devi sapere sulla Tappa 9 del Giro d?Italia Women 2026 👉 https://t.co/xnEVtYFpC6#GirodItaliaWomen @WonderfulWomen pic.twitter.com/01GhFOGK9S
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief