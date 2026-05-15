LIVE Koers: Tim Merlier schiet opnieuw raak in Hongarije
Een tweede ritzege voor Tim Merlier in de Ronde van Hongarije. In de regen was het gevaarlijk in de finale, maar Merlier remonteerde in de laatste meters nog Gaviria.
Tweede ritzege voor Merlier in Hongarije
Na zijn overwinning in de openingsrit en zijn zesde plaats in de tweede etappe waren de sprinters voor de derde dag op rij aan zet in de Ronde van Hongarije. Het regende wel pijpenstelen in de finale, waardoor het gevaarlijk werd en opletten was voor valpartijen.
In de sprint werd Merlier goed gebracht door Van Lerberghe, maar Gaviria zette zijn sprint vroeg in. Kanter kon het wiel niet houden en Merlier moest het zelf oplossen. Hij sprintte naar het wiel van Gaviria en ging de Colombiaan in de laatste 25 meter nog voorbij, goed voor een tweede ritzege.
🚴🇭🇺 | In de stromende regen moet Tim Merlier héél diep gaan, maar pakt dan toch de derde etappe in Hongarije. Wat een klasbak! 👏 🇧🇪— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2026
In de eerste etappe van de Ronde van het Baskenland kregen de vrouwen een lastige etappe van 121 kilometer voorgeschoteld. Onderweg lagen zes beklimmingen en het slechte weer maakte het nog een stuk lastiger.
Op 30 kilometer van de streep reed een groep van vier rensters weg, Mischa Bredewold kwam nog aansluiten. De kopgroep van vijf bleef net uit de greep van het peloton en mocht sprinten voor de overwinning.
Derde keer op rij prijs voor Bredewold
Bredewold, die onlangs in de Vuelta nog een etappe cadeau kreeg van Kopecky, was de beste in de sprint. De Nederlandse klopte haar landgenoten Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) en Riejanne Markus (Lidl-Trek).
Voor Bredewold is het al de derde keer op rij dat ze de openingsrit van de Ronde van het Baskenland wint. De Nederlandse zal in de resterende twee etappes haar leiderstrui verdedigen, die ook heuvelachtig zijn.
Rentree Justine Ghekiere in het Baskenland
Lotte Claes (Alpecin-Premier Tech) kwam als eerste Belgische over de streep, op de 15de plaats op 29 seconden. Belgisch kampioene Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) maakt in het Baskenland haar rentree.
Voor Ghekiere was het haar eerste koers sinds haar valpartij in Milaan-Sanremo op 15 maart. Een hoofdrol speelde Ghekiere niet, ze kwam als 64ste over de streep in een grote groep die op bijna 16 minuten eindigde.
🚴🇪🇸 | Voor het derde jaar op rij is het Mischa Bredewold die de openingsetappe in de Ronde van het Baskenland op haar naam schrijft! 😍 Kan ze dit jaar ook voor de eindzege gaan bij afwezigheid van Vollering?🤔 #ItzuliaWomen2026— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2026
