Koers LIVE: Ereplaats voor Belg Lecerf (Soudal Quick-Step) in Hongarije, Narvaez geeft UAE opsteker in Giro

Toon Aerts heeft zich al actief getoond in het wedstrijdbegin van de achtste Giro-rit. Ondertussen pakte Shirin van Anrooij net naast de ritzege in het Baskenland en werd Junior Lecerf vierde in de koninginnenrit in Hongarije. Bij de ontknoping in de Giro-rit trok Narvaez het laken naar zich toe.

Na een ellenlange strijd in de achtste Giro-rit om in de ontsnapping te geraken reed het UAE-duo Narvaez-Bjerg op een gegeven moment weg, samen met Leknessund (Uno-X). Op de steile muurtjes die nog volgden in de finale was Narvaez beste. Een tweede ritzege voor de Ecuadoriaan in de Giro van dit jaar en dus een nieuwe opsteker voor UAE. De klassementsmannen hielden zich grotendeels koest.

2E VICTOIRE SUR CE GIRO POUR JHONATAN NARVAEZ, LA 3E POUR UAE EMIRATES-XRG ! A l'avant sur cette 8e étape du #GirodItalia avec son équipier Mikkel Bjerg et Andreas Leknessund (Uno-X), l’Équatorien (29 ans) s'est isolé à moins de 10km de l'arrivée pour faire la différence. pic.twitter.com/gv25uJWWTC — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 16, 2026

Jakob Söderqvist heeft de vanwege hevige regen ingekorte koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Junior Lecerf van Soudal Quick-Step werd de eerste Belg op de vierde plaats. Bert Van Lerberghe, de lead-out die Tim Merlier al aan twee ritzeges hielp, ging niet meer van start.

Toon Aerts heeft zich erg actief getoond tijdens het begin van de Giro-rit, maar ook hij is voorlopig niet weggeraakt. Slechter nieuws is er bij Fabio Christen, die na een val moest opgeven en wellicht zijn sleutelbeen brak. In de Ronde van het Baskenland voor vrouwen deed Shirin van Anrooij een gooi naar een ritzege. Ze eindigde uiteindelijk op de derde plek. De ritzege ging naar Wlodarczyk.



De achtste etappe in de Giro betekent een korte dag in het zadel voor de renners. Er moet immers amper 156 kilometers gereden worden, van Chieti naar Fermo. In de laatste 55 kilometers staan er steile klimmetjes op het programma. Dat belooft dus weer een geanimeerde finale te worden. Een dag na de Blockhaus moeten de klassementsmannen alert blijven.

Voor aanvang van de rit klonk Jonas Vingegaard positief bij Cycling Pro Net. "Ik sta er goed voor in het algemeen klassement. Het is ook leuk om de bergtrui te dragen. Het is een tricky dag. Je moet zeker vooraan meestrijden en veilig over de finish komen. Ik ben benieuwd wat de andere ploegen gaan doen", laat hij open wat het tactisch wordt.

A flat opening half, then a second part packed with climbs and steep ramps. Perfect terrain for anyone looking to attack 🔥



Una prima metà piatta, una seconda parte di corsa ricchi di salite e muri che sorridono a chi voglia attaccare 🔥



"Misschien is dit niet de rit die me het beste ligt", is de Deen alleszins op zijn hoede. Vooral goed nieuws over Vingegaard, maar bij Bernal is het een ander paar mouwen. De Colombiaan moest al een paar keer vroeg lossen. Een voorlopige vijftiende stek in het klassement is niet wat je van de voormalige Tourwinnaar mag verwachten.

Bernal snapt zelf niet goed wat er op de Blockhaus is gebeurd. "Ik voelde me heel goed. Zowel de cijfers als het gevoel waren goed, maar tegelijkertijd heb ik twee minuten verloren. Het is vreemd. Ik wil het dus niet te veel over de wattages hebben. Ik ging naar boven aan 6 watt per kilogram, wat goed is voor mij. Dan nog heb ik veel tijd verloren."

Rol voor een Belg in achtste Giro-rit?

Het begin van de rit werd gekleurd door een duo-aanval van Ganna en Bettiol. Magnier liet Milan niet wegspringen, zodat die laatste niet opnieuw een zaak kon doen voor de puntentrui. Vroeger was er onder de Belgen met Thomas De Gendt een echte ontsnappingskoning. Die is er nu misschien in mindere mate.