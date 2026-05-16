Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Je zal dan al eens zoals Jonas Vingegaard een zege boeken in een bergrit in de Giro. Toch is er kritiek op de tweevoudige Tour-winnaar, voor een actie vlak na de rit.

Haast meteen nadat hij solerend over de streep gekomen was op de Blockhaus, kwam Vingegaard al telefonerend in beeld. Vermoedelijk was hij aan het bellen met het thuisfront, met zijn vrouw Trine Hansen dus. Thijs Zonneveld maakt in de podcast In De Waaier duidelijk dat hij dit storend vindt. "Man, man, man. Waarom nou?"

De Nederlandse analist vindt dat Vingegaard heus wel wat langer mag wachten na een etappe vooraleer het thuisfront te contacteren. "Doe het toch niet vijftien seconden nadat je binnen bent. Het is een soort tic." Het laat ruimte voor allerlei bedenkingen. Onder andere voor de bedenking dat Trine wel veel te zeggen heeft over wat Vingegaard moet doen.

Vingegaard geeft kus op sticker

Zo gaf Vingegaard bij het passeren van de finish een zoen op een sticker op de fiets. Daar stonden zijn vrouw Trine, hun zoontje Hugo en dochtertje Frida op afgebeeld. "Sticker op de fiets, kus geven op de sticker en als je binnenkomt: meteen bellen. Het komt gewoon niet lekker over." Zonneveld vindt het dus niet passen zo vlak na de aankomst.

Op dat moment zou de focus eerder kunnen liggen op het delen van de vreugde met ploegmaats, al was Vingegaard natuurlijk wel ruim voor hen binnen. Zonneveld geeft ergens toe dat het een flauwe vorm van kritiek is. "Het is ergens heel flauw, maar we hebben natuurlijk ook gewoon het interview van Trine gezien voor de Tour. Ieder zijn ding."

Interview Trine Hansen nog niet vergeten

Vlak voor de Tour de France van 2025 gaf Trine Hansen een opvallend interview waarin ze kritisch was voor de aanpak van Visma-Lease a Bike. Ze vond dat de ploeg zich nog meer moest richten op het eindklassement met Vingegaard en bijvoorbeeld geen kansen op ritzeges moest geven aan Wout van Aert.