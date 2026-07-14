🎥 Remco Evenepoel dolt met Florian Lipowitz: "Dan geef ik je gewoon een duw ..."

Remco Evenepoel kan terugblikken op een goede eerste week in de Tour de France. Onze landgenoot is momenteel mooi vierde in het algemene klassement op 3 minuten en 30 seconden van leider Tadej Pogacar. Alles lijkt peis en vree voor Evenepoel, die op de rustdag dolde met Florian medekopman Lipowitz.

Evenepoel zakte met hoge verwachtingen af naar de Tour. Hij koos voor een zeer specifieke voorbereiding met enkel trainingen en hoogtestages. Zijn laatste wedstrijd voor Le Grand Départ was Luik-Bastenaken-Luik op 26 april.

Geen lead-out

Onze landgenoot toonde zich de regelmaat zelve in de eerste week. Na een vijfde plek in de ploegentijdrit in Barcelona tekende hij voor een derde en een achtste plaats.

In de belangrijke zesde rit van de Tour loste Evenepoel op de Tourmalet. Hij herstelde zich echter uitstekend en keerde in de afdaling terug bij de achtervolgende groep op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Evenepoel werd knap vierde, maar uitte na de etappe zijn onvrede over medekopman Florian Lipowitz. "Ik had om een lead-out gevraagd en ik kreeg die niet", legde hij uit aan Sporza.

Evenepoel en Lipowitz dollen met elkaar

"Ja, ik was boos en dat was terecht", ging hij verder. "In de Ronde van Catalonië heb ik 30 kilometer voor hem op kop gereden. Ik vroeg om 1 kilometer kopwerk te doen en dat ging niet. Dat maakte me boos en dat zal vanavond goed moeten worden besproken."



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Zo geschiedde ook. De volgende dag was alles naar verluidt "uitgepraat en uitgeklaard". Dat blijkt nu ook uit beelden van Evenepoel en Lipowitz op de rustdag. Het duo dolt met elkaar en lijkt het incident van eerder in de Tour helemaal te zijn vergeten.

Nog steeds met twee kopmannen

"Als ik alleen kopman wil zijn, geef ik je gewoon een duw", grapt Evenepoel met Lipowitz. All jokes aside: voorlopig blijft Red Bull-BORA-hansgrohe inzetten op twee kopmannen.

Lipowitz is momenteel zevende in het klassement en heeft amper een halve minuut achterstand op Evenepoel. Met nog een pak bergen voor de boeg kunnen de verhoudingen op elk moment op hun kop worden gezet.