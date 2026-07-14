Visma-Lease a Bike ziet mogelijkheden om Pogacar pijn te doen en wel hierom: "Ik ben er zeker van"

Jonas Vingegaard moet vol aan de bak in de Tour de France. De Deen heeft een achterstand van 2 minuten en 42 seconden op Tadej Pogacar, maar lijkt de strijd niet op te geven. Ook Visma-Lease a Bike weigert de handdoek in de ring te gooien. De Nederlandse formatie put moed uit het verleden.

De Tour-karavaan rijdt vandaag van Aurillac naar Le Lioran door het Centraal Massief. Jonas Vingegaard heeft goede herinneringen aan de aankomstplaats, want hij klopte er Pogacar in etappe 11 van de Tour van 2024 na een beklijvende sprint.

Vingegaard heeft veel karakter

Pogacar leek die rit op de Puy Mary naar zich toe te trekken en sloeg een kloof van een halve minuut. Vingegaard weigerde echter op te geven en vocht terug. Na een spectaculaire terugkeer op de Col de Pertus klopte hij Pogacar in de sprint in Le Lioran en gaf hij zichzelf weer hoop.

"Ik herinner me die rit nog heel levendig", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Laatste Nieuws. "Jonas heeft toen zó hard teruggevochten om überhaupt in vorm te geraken. Die dag en die wedstrijd toonden aan wat voor een karakter hij heeft. Hij was gelost, zat dertig seconden achter Pogacar, maar vocht op zijn eigen tempo terug om dan nog te winnen."

Het is nog niet voorbij

"We nemen die herinneringen zeker mee", klinkt het. "We hebben het zelf op voorhand al expliciet benoemd en nog eens herhaald op de rustdag tijdens onze tactische bespreking. Het geeft Jonas weer het gevoel dat het nog niet voorbij is."

Reef verwacht zich aan verschuivingen aan de kop van het klassement. "Natuurlijk wordt het een heel harde dag, maar het betekent veel voor Jonas om daar opnieuw te finishen. Aan de andere kant geldt dat natuurlijk ook voor Pogacar, want hij verlóór daar van Jonas. Ik ben er zeker van dat er opnieuw iets zal gebeuren voor het algemeen klassement."



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De rit van vandaag is 166,6 kilometer lang en bevat 3800 hoogtemeters. De Puy Mary komt opnieuw aan bod, net als de Col de Pertus. Geen onbekend terrein dus voor Vingegaard en co.