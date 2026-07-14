Tim Wellens heeft duidelijke boodschap voor de concurrentie: "Zero f*cks given"

Tim Wellens en UAE Team Emirates-XRG liggen op koers. Kopman Tadej Pogacar zit stevig in het geel en steekt een hand uit naar zijn vijfde Tour-zege. Wellens en co wonnen al drie ritten en zijn dé dominante factor in het peloton. Dat wordt niet door iedereen even hard gesmaakt.

UAE Team Emirates-XRG was al aan het feest in de tweede etappe. Pogacar gunde ploegmaat Isaac del Toro toen de zege. Het duo reed iedereen uit het wiel op Montjüic en voerde een indrukwekkend één-tweetje op.

Een dag later pakte de kopman zelf uit in de rit met aankomst in Les Angles. Hetzelfde verhaal in rit zes met finish in Gavarnie-Gèdre. De teller staat zo al op drie voor Pogacar en co.

Tim Wellens is onder de indruk

Tim Wellens maakt de demonstratie van zijn kopman en ploeg vanaf de eerste rij mee. De Limburger was voor de Tour al onder de indruk van Pogacar. Hij merkt dat de Sloveen enorm goed is.

"Op trainingskamp nog méér dan in de Tour zelf, vind ik. Iedereen die mee was op Sierra Nevada weet wat hij daar allemaal heeft gedaan", zegt Wellens bij Het Laatste Nieuws. "En sommige zaken daarvan waren nóg indrukwekkender dan zijn raid over Tourmalet en Gavarnie."

Veel frustratie

De totale dominantie van UAE Team Emirates-XRG wordt niet altijd even goed onthaald in het peloton. De andere ploegen voelen soms onmacht.





"Als renner in een mindere ploeg zou ik het ook niet graag zien gebeuren dat een wedstrijd volledig wordt gecontroleerd door de concurrentie. Maar verder: zero f*cks given", zegt Wellens.

Onze landgenoot geeft aan dat ook het publiek soms duidelijk laat merken wat het vindt. "Vorige donderdag nog, op de Tourmalet. Boeoeoe, riep iedereen. We zien de frustratie bij veel mensen, maar begrijpen ze niet."

Wellens denkt niet aan persoonlijke roem

Wellens rijdt in deze Tour volledig in dienst van de ploeg. Vorig jaar won hij in de Belgische driekleur de vijftiende etappe na een indrukwekkende solo. Dit jaar denkt hij maar aan één ding: de gele trui in Parijs.

"Ik hoef ook niet élk jaar persoonlijke roem. Hoewel... als we nu nog eens dat ploegenklassement konden winnen?"