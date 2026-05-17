Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven
De koninginnenrit van de Ronde van Hongarije is zaterdag overschaduwd door zware valpartijen. Yves Lampaert moest na een crash opgeven, terwijl de Australiër Kelland O'Brien onder een vangrail schoof. Jakob Söderqvist profiteerde optimaal van de chaotische rit.

Spektakelrit verandert in chaos

De vierde etappe van de Ronde van Hongarije beloofde een loodzware rit te worden. Op het programma stonden vier passages over een steile klim van twee kilometer, maar de weersomstandigheden maakten de koers bijzonder gevaarlijk.

Door de aanhoudende regen veranderden de afdalingen in spiegelgladde stroken asfalt. In de finale liep het dan ook grondig mis. Meerdere renners kwamen hard ten val tijdens een gevaarlijke afdaling.

De zwaarste beelden kwamen van de Australiër Kelland O’Brien van Jayco-AlUla, die onder een vangrail schoof en daarbij snijwonden opliep. Ook Yves Lampaert was slachtoffer van de gladde omstandigheden. De West-Vlaming van Soudal Quick-Step kwam stevig ten val en moest de wedstrijd uiteindelijk verlaten.

Organisatie grijpt in

Na de reeks valpartijen besloot de organisatie snel in te grijpen. De laatste lokale lus van het parcours werd geschrapt om verdere risico’s te vermijden.

Daardoor veranderde ook het koersverloop volledig. De vroege vlucht, die normaal wellicht nog zou worden teruggepakt, kreeg plots vrij spel om voor de ritzege te strijden.

Voor de klassementsrenners draaide de etappe vooral uit op schade beperken en veilig de finish halen. Verschillende ploegen kozen ervoor om geen extra risico’s meer te nemen op het spekgladde parcours.

Söderqvist pakt rit én leiderstrui

De Zweed Jakob Söderqvist van Lidl-Trek bleek uiteindelijk de sterkste van de vroege vluchters. De 22-jarige reed weg van zijn Spaanse medevluchter Adrian Benito en kwam met 32 seconden voorsprong solo over de meet.

Op 41 seconden won Luke Plapp de sprint van de favorieten voor de derde plaats. Junior Lecerf werd knap vierde en was daarmee de eerste Belg aan de finish.

Dankzij zijn sterke prestatie neemt Söderqvist ook de leiderstrui over. De Zweed heeft nu veertig seconden voorsprong op Benoît Cosnefroy in het algemene klassement.

Merlier behoudt puntentrui

Tim Merlier speelde zaterdag geen rol van betekenis in de koninginnenrit, maar de sprinter van Soudal Quick-Step behoudt wel de leiding in het puntenklassement.

De dubbele ritwinnaar verdedigt daarin nog steeds een comfortabele voorsprong van twaalf punten. Zondag sluit de Ronde van Hongarije af met een heuvelachtige slotrit van 147 kilometer.

