Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

Team Visma Lease a Bike beleefde zaterdag een opvallende slotfase in de vierde etappe van de Flèche du Sud. Door een verkeerde afleiding reed een groot deel van het peloton fout, waardoor de sprinttrein van de ploeg van leider Matisse Van Kerckhove naast de ritzege greep.

Verwarring in de finale

De vierde etappe van de Flèche du Sud draaide uit op een chaotische ontknoping. In de Luxemburgse rittenkoers reed een groot deel van het peloton in de slotfase verkeerd, nadat de motard per vergissing de afleiding voor de ploegleiderswagens insloeg. Ook de volledige sprinttrein van Visma Lease a Bike volgde die verkeerde route.

Nochtans leek de Nederlandse ploeg opnieuw op weg naar succes. Met Matisse Van Kerckhove en de Brit Matthew Brennan had Visma Lease a Bike al de eerste drie ritten gewonnen. In Steinfort wilde de ploeg opnieuw sprinten voor Brennan, maar door de foutieve afleiding verdween die kans in één klap.

Leiderstrui blijft behouden

Van Kerckhove en Brennan kwamen uiteindelijk met ongeveer veertig seconden achterstand over de finish, ondanks het feit dat de renners de aankomstzone al twee keer eerder hadden verkend. Na overleg besloot de jury echter om alle renners dezelfde tijd toe te kennen.

Daardoor veranderde er niets in het algemeen klassement en behoudt Van Kerckhove zijn leiderstrui. De jonge Belg begint de slotrit met een voorsprong van vijf seconden op zijn dichtste achtervolgers. De etappezege ging uiteindelijk naar de Deen Marcus Sander Hansen van BHS-PL Beton.

Reactie van de ploeg

In een officiële mededeling aan onze redactie reageerde Visma Lease a Bike op het incident. Volgens de ploeg speelde de verwarring zich af in een bijzonder nerveuze finale met smalle wegen en veel positioneringsstrijd.





“De motard voor het peloton reed per vergissing de afleiding voor de ploegleiderwagens binnen, waarna een groot deel van het peloton volgde”, klonk het bij de Nederlandse formatie.

Ploegleider Gaëtan Pons betreurde vooral het gemiste sprintresultaat. “We hebben hierdoor een kans verloren op de overwinning”, verklaarde hij na afloop.

Focus op de slotrit

Ondanks de frustratie overheerst binnen de ploeg vooral de focus op het eindklassement. Visma Lease a Bike wil zondag alles op alles zetten om de leiderstrui van Van Kerckhove veilig over de streep te trekken.

Pons verwacht opnieuw een lastige rit. “De afsluitende etappe belooft opnieuw bijzonder nerveus te worden. Vooral de technische finale met veel bochten kan voor extra stress zorgen in het peloton”, besloot hij.

Kritiek

Op de beslissing om de tijdsverliezen niet aan te rekenen kwam wel aardig wat kritiek, omdat renners in de koers zelf verantwoordelijk zijn voor welke weg ze nemen. Ook al gaat er een motor of een wedstrijdwagen in de fout.

Zeker omdat het parcours met verschillende rondjes werd afgewerkt. Toen de renners verkeerd reden was het immers al de derde keer dat ze langs de finish passeerden. Voor heel wat andere ploegen had Visma Lease a Bike zelf moeten weten waar ze rijden, omdat ze er al twee keer gepasseerd waren.

Het doet denken aan wat Lotte Kopecky meemaakte in de Strade Bianche. Zij reden verkeerd en verloren redelijk wat tijd op die manier, maar daar greep de wedstrijdjury niet in en kwam de UCI achteraf met een statement dat de renners zelf verantwoordelijk zijn.