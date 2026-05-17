Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze onlangs een opdoffer moeten incasseren. Ook voor Wout van Aert is het helemaal geen goed nieuws. Het afhaken van Christophe Laporte voor de Tour is een vervelende zaak.

Aan een valpartij op training heeft Christophe Laporte een scheur in de quadriceps overgehouden. Het gevolg is dat Laporte de Tour zal missen: een grote ontgoocheling uiteraard tijdens de Fransman. Hij had eindelijk nog eens een voorjaar waarin hij kon bewijzen hoe belangrijk hij kan zijn voor Visma-Lease a Bike en voor Wout van Aert.

Naast het bijstaan van Van Aert was hij zelf ook goed voor een resem ereplaatsen. Laporte is in het verleden al vaak van goudwaarde geweest bij grote zeges van Van Aert. De hoop is aanwezig dat de déclic helemaal gemaakt is bij Van Aert sinds Parijs-Roubaix en hij in staat zal zijn om nog eens een grootse Tour de France te rijden.

Van Aert en Laporte vaak gouden tandem

De kans hierop was groter geweest als Laporte ook had kunnen meedoen. We weten nog hoe Laporte in de Tourrit naar Calais in 2022 mee voor een coup van Jumbo-Visma zorgde, afgemaakt door Van Aert na een ferme versnelling. Ook in andere koersen vormden ze een gouden tandem: datzelfde jaar reden ze in de E3 weg op de Paterberg.

Een jaar later stak er in België een enorme discussie op toen Van Aert de zege in Gent-Wevelgem schonk aan Laporte, nadat ze met hun tweeën domineerden. Het meest recente voorbeeld van hun samenwerking is uiteraard Parijs-Roubaix. Het stoorwerk van Laporte hielp Van Aert in verschillende fases van de wedstrijd, met het gekende resultaat.

Van Aert nu meer op zichzelf aangewezen

Lees ook... Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen›

Laporte zou misschien ook Vingegaard van dienst geweest zijn, maar het werk in dienst van een klassementsman kan ook door een andere renner opgeknapt worden. Tijdens de dagen waarop Van Aert voor een ritzege gaat, had Laporte een grote hulp kunnen zijn. Van Aert is nu meer op zichzelf aangewezen.